Ближайшей целью роста по индексу МосБиржи выступает уровень 2400 пунктов - Инвестиционная палата

"Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в пятницу, на наш взгляд, продолжает оставаться нейтральной. Интерес инвесторов к российским активам, обусловленный отсрочкой введения второго пакета санкций США по инциденту в Солсбери, является краткосрочным драйвером для роста, и по мере появления в новостном фоне информации о готовящихся мерах мы не исключаем очередной волны распродаж. Ближайшей целью роста по индексу МосБиржи выступает уровень 2400 пунктов, уровень поддержки расположен в районе 2374 пунктов, по индексу РТС целью роста выступит значение 1145 пунктов, поддержка расположена на 1125 и 1112 пунктах", - указывает аналитик Инвестиционной палаты Александр Крылов.