Цены евробондов РФ в четверг продолжили расти, отыгрывая позитивные новости на санкционную тематику

Москва. 15 ноября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг продолжили умеренно подрастать, отыгрывая как позитивные новости на санкционную тематику, так и рост спроса глобальных инвесторов на активы emerging markets. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также выросли в цене, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла на 7 базисных пунктов по отношению к закрытию 14 ноября и составила 108,78% от номинала, что соответствует доходности 4,625% годовых (снижение на 2,5 пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК выросла относительно итогов предыдущего торгового дня на 11 базисных пунктов и составила 97,52% от номинала (доходность снизилась на 4 пункта - до 2,87% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился всего на 1,5 пункта и составил 175,5 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 42 базисных пункта - до 104,24% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта и составила 5,56% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 56 базисных пунктов - до 101,25% от номинала (доходность снизилась на 4 пункта и составила 5,53% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене по отношению к 14 ноября на 6 базисных пунктов - 97,9% от номинала, что соответствует доходности 5,09% годовых (снижение на 1 пункт к предыдущему дню), с погашением в 2023 году - на 12 базисных пунктов, до 101,74% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта - до 4,47% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 15 базисных пунктов - до 91,15% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 5,895% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 12 базисных пунктов, до 94,06% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта и составила 5,11% годовых).

"Котировки российских еврооблигаций сегодня вновь продемонстрировали рост, хотя и более скромными темпами по сравнению со средой. Инвесторы продолжили отыгрывать новости о том, что Конгресс США, скорее всего, не успеет утвердить до конца этого года новый пакет антироссийских санкций. Данный фактор второй день подряд стимулирует укрепление практически всех российских активов, включая рубль и облигации. При этом нельзя сказать, что на рынке присутствует активная покупка, активность торгов в целом умеренная. На других emerging markets также наблюдается умеренный рост котировок, что также выступает позитивным фактором для наших бумаг", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.

"Позитивные новости на санкционную тематику привели к тому, что долговой рынок России практически проигнорировал заметное падение нефтяных цен. На этом фоне прошло на этой неделе относительно удачное размещение еврооблигаций "Газпрома" (MOEX: GAZP). Тем не менее, несмотря на весь этот позитив, сохраняется и довольно много негативных моментов для наших евробондов. Это и сохраняющиеся ожидания дальнейшего повышения процентных ставок Федрезервом США, и произошедшее заметное падение нефтяных цен, которое еще не было отыграно рынком, и никуда не девшиеся долговые проблемы Италии, которые удерживают процентные ставки итальянских бумаг на довольно высоком уровне. Таким образом, не исключено, что текущий ценовой рост может оказаться краткосрочным, а вскорости нас может ждать новое падение", - отметил Р.Пшонковский.