.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены евробондов РФ в четверг продолжили расти, отыгрывая позитивные новости на санкционную тематику
.
ГЛАВНОЕ
В среднесрочном периоде ситуация с ценами на нефть видится устойчивой
Цены на нефть могут упасть еще ниже в краткосрочной перспективе, заявил глава Минэкономразвития Орешкин. Но в среднесрочной перспективе, по его мнению, ситуация будет устойчивой
 
Россияне смогут требовать компенсацию за использование их персональных данных
В России может быть введено право граждан требовать компенсацию за несанкционированное использование их персональных данных - например, за "холодные" звонки с навязчивой рекламой товаров и услуг. Такую возможность, по аналогии с выплатами...
 
В России запускают первый аптечный агрегатор
Уже в ближайшее время отечественный аптечный рынок может кардинально измениться — и перемены эти, скорее всего, будут на руку покупателям. В России запустился первый в стране специализированный маркетплейс "Ютека": создатели обещают, что с его...
 
Бизнес может получить налоговые поблажки
В пятницу Госдума рассмотрит в третьем чтении законопроект, который может облегчить жизнь компаниям, чьи материнские структуры находятся за рубежом. Ключевые предложения – возможность иностранной организации отказаться от статуса "фактического...
 
15 ноября 2018 года 19:50

Цены евробондов РФ в четверг продолжили расти, отыгрывая позитивные новости на санкционную тематику

Москва. 15 ноября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг продолжили умеренно подрастать, отыгрывая как позитивные новости на санкционную тематику, так и рост спроса глобальных инвесторов на активы emerging markets. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также выросли в цене, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла на 7 базисных пунктов по отношению к закрытию 14 ноября и составила 108,78% от номинала, что соответствует доходности 4,625% годовых (снижение на 2,5 пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК выросла относительно итогов предыдущего торгового дня на 11 базисных пунктов и составила 97,52% от номинала (доходность снизилась на 4 пункта - до 2,87% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился всего на 1,5 пункта и составил 175,5 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 42 базисных пункта - до 104,24% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта и составила 5,56% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 56 базисных пунктов - до 101,25% от номинала (доходность снизилась на 4 пункта и составила 5,53% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене по отношению к 14 ноября на 6 базисных пунктов - 97,9% от номинала, что соответствует доходности 5,09% годовых (снижение на 1 пункт к предыдущему дню), с погашением в 2023 году - на 12 базисных пунктов, до 101,74% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта - до 4,47% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 15 базисных пунктов - до 91,15% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 5,895% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 12 базисных пунктов, до 94,06% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта и составила 5,11% годовых).

"Котировки российских еврооблигаций сегодня вновь продемонстрировали рост, хотя и более скромными темпами по сравнению со средой. Инвесторы продолжили отыгрывать новости о том, что Конгресс США, скорее всего, не успеет утвердить до конца этого года новый пакет антироссийских санкций. Данный фактор второй день подряд стимулирует укрепление практически всех российских активов, включая рубль и облигации. При этом нельзя сказать, что на рынке присутствует активная покупка, активность торгов в целом умеренная. На других emerging markets также наблюдается умеренный рост котировок, что также выступает позитивным фактором для наших бумаг", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.

"Позитивные новости на санкционную тематику привели к тому, что долговой рынок России практически проигнорировал заметное падение нефтяных цен. На этом фоне прошло на этой неделе относительно удачное размещение еврооблигаций "Газпрома" (MOEX: GAZP). Тем не менее, несмотря на весь этот позитив, сохраняется и довольно много негативных моментов для наших евробондов. Это и сохраняющиеся ожидания дальнейшего повышения процентных ставок Федрезервом США, и произошедшее заметное падение нефтяных цен, которое еще не было отыграно рынком, и никуда не девшиеся долговые проблемы Италии, которые удерживают процентные ставки итальянских бумаг на довольно высоком уровне. Таким образом, не исключено, что текущий ценовой рост может оказаться краткосрочным, а вскорости нас может ждать новое падение", - отметил Р.Пшонковский.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
15 ноября 2018 года 19:50
Рынок акций РФ в четверг подрос вслед за нефтью, индекс МосБиржи забуксовал из-за укрепления рубля
Москва. 15 ноября. Рынок акций РФ в четверг подрос по индексам вслед за коррекцией нефти вверх в ожидании статистики Минэнерго США по запасам сырья, рост индекса МосБиржи сдерживался укреплением рубля на фоне отсрочки американских санкций к РФ; лидерами роста выступили акции "Распадской" и "Мечела", упали акции "Кузбасской топливной компании" на дивидендных новостях.    читать дальше
.
15 ноября 2018 года 19:35
Рубль ускорил рост к доллару и евро на вечерних торгах четверга
Москва. 15 ноября. Доллар США и евро усилили темпы снижения и торгуются вблизи минимальных отметок с начала сессии на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль, в свою очередь, ускорил укрепление к бивалютной корзине на фоне спроса на рублевые активы из-за отсрочки введения новых антироссийских санкций, роста нефти и укрепления большинства валют emerging markets.    читать дальше
.
15 ноября 2018 года 19:12
Убедившись, что введение нового пакета санкций откладывается, экспортеры активизировали продажу валютной выручки - ИК "Велес Капитал"
В четверг, несмотря на старт очередного периода обязательных платежей в бюджет (банки перечисляли обязательные страховые взносы), индикативная ставка межбанковского рынка MosPrime o/n впервые с 6 ноября опустилась ниже уровня ключевой ставки ЦБ, отмечает начальник отдела анализа банков и денежного...    читать дальше
.
15 ноября 2018 года 18:33
Игроки пересматривают краткосрочные риски вложения в российские активы, что способствует спросу на наши акции - Промсвязьбанк
"В четверг российский фондовый рынок продолжил восстановление. Основным поводом к покупкам стала ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent предприняла очередную попытку закрепиться выше 66 долларов. При этом инвесторы проигнорировали ситуацию на внешних фондовых площадках. Так, в...    читать дальше
.
15 ноября 2018 года 18:11
Данные по инфляции поддерживают курс на повышение ставок ФРС США - Julius Baer
"Данные по инфляции в США за октябрь в основном совпали с ожиданиями аналитиков: рост потребительских цен остался на уровне 2,5%, тогда как стержневая инфляция замедлилась до 2,1%. Динамика показателя несколько опережает целевой уровень ФРС США, поддерживая сторонников очередного повышения...    читать дальше
.
15 ноября 2018 года 17:45
Цены на золото и серебро остаются под влиянием курса доллара - Julius Baer
"В тот момент, когда курс доллара, как казалось, перестал оказывать влияние на котировки золота и серебра, цены на этой неделе вновь оказались под давлением и опустились ниже 1 200 и 14 долл. США за унцию соответственно, - констатирует аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке.-...    читать дальше
.
15 ноября 2018 года 17:25
Пессимизм розничных инвесторов возрос, несмотря на фундаментальную привлекательность акций РФ - БКС
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) за неделю, завершившуюся 14 ноября 2018 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Эксперты пришли...    читать дальше
.
15 ноября 2018 года 16:59
До конца года вполне вероятны прорывы до 70 рублей за одну единицу американской валюты - Аналитика Онлайн
"Передышка для отечественной валюты может быть временной. Сейчас коррекция связана с фиксацией прибыли по ранее открытым позициям в долларе и евро против рубля. Мы уже ранее говорили, что опуститься ниже отметки в 66 рублей за доллар будет достаточно сложно. Этот уровень неплохо подходит для...    читать дальше
.
15 ноября 2018 года 16:45
Raiffeisenbank поднял оценку GDR НОВАТЭКа в 1,5 раза, подтвердив рейтинг "покупать"
Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость акций "НОВАТЭКа" с 957 рублей до 1450 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Андрея Полищука. Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) этой газодобывающей компании была увеличена с $165 до $218 за штуку. Рекомендация...    читать дальше
.
15 ноября 2018 года 16:32
Ожидаем закрытия индекса МосБиржи с умеренным повышением в пределах 1% по итогам дня - ИК "Алго Капитал"
"В настоящее время индекс МосБиржи стабилизировался вблизи своего внутридневного максимума, около отметки 2390 пунктов. До конца дня в США еще будет опубликовано большое количество важных статистических показателей. Однако в силу своей многочисленности они, скорее всего, будут иметь смешанный...    читать дальше
.
15 ноября 2018 года 16:13
Пока индекс МосБиржи торгуется выше 2350 пунктов, шансы на дальнейший рост сохраняются - ИК "ФИНАМ"
"До конца дня не предвидится нового негатива, поэтому частично все фондовые рынки могут немного восстановить позиции. С технической точки зрения, картина по российскому рублёвому индексу пока выглядит нейтрально. Ближайший уровень поддержки находится очень близко, на рубеже 2350 пунктов. Пока...    читать дальше
.
15 ноября 2018 года 16:02
BofA-ML больше не ожидает роста цен на нефть до $95, но подъем до $75 считает возможным
Bank of America Merrill Lynch Research (BofA-ML) больше не ожидает роста нефтяных котировок до $95 за баррель в следующем году, хотя достижение уровня $75 за баррель в первой половине 2019 года считает возможным, говорится в обзоре инвестбанка. "На рынке нефти произошла одна из самых...    читать дальше
.
15 ноября 2018 года 15:45
Рубль растет к доллару и евро благодаря спросу на рублевые активы
Москва. 15 ноября. Доллар США и евро ускорили снижение и торгуются вблизи минимальных отметок с начала сессии на "Московской бирже" в четверг днем; рубль, в свою очередь, усилил укрепление к бивалютной корзине на фоне спроса на рублевые активы из-за отсрочки введения новых антироссийских санкций и роста котировок большинства валют emerging markets.    читать дальше
.
15 ноября 2018 года 15:44
Понижательные риски в паре GBP/USD сохраняются - eToro
"К доллару возвращаются силы на фоне драмы, происходящей в Британии. Министр по делам Брекзита Рааб подал в отставку, не поддержав условия сделки, которые предлагает Евросоюз. Вслед за ним о своем уходе сообщила министр труда Маквей. В то же время растет угроза голосования за вотум недоверия...    читать дальше
.
15 ноября 2018 года 15:15
В среднесрочной перспективе российские активы имеют хорошие шансы на продолжение роста - БКС
"Сегодня российские индексы стартовали на положительной территории, после чего продолжили повышаться, обновляя локальные максимумы. Позитивной динамике нашего рынка способствуют повышение мировых фондовых индикаторов и восстановление нефтяных цен. Однако на фоне существенного укрепления...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.