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15 ноября 2018 года 19:50

Рынок акций РФ в четверг подрос вслед за нефтью, индекс МосБиржи забуксовал из-за укрепления рубля

Москва. 15 ноября. Рынок акций РФ в четверг подрос по индексам вслед за коррекцией нефти вверх в ожидании статистики Минэнерго США по запасам сырья, рост индекса МосБиржи сдерживался укреплением рубля на фоне отсрочки американских санкций к РФ; лидерами роста выступили акции "Распадской" и "Мечела", упали акции "Кузбасской топливной компании" на дивидендных новостях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2381,45 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1131,13 пункта (+1,2%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 4%.

Доллар просел до 66,33 рубля (-0,7 рубля).

Позитивный импульс рынку акций РФ со среды придали сообщения западных СМИ, что Конгресс США, скорее всего, не успеет до конца года принять решение по новым антироссийским санкциям.

В четверг выросли рублевые акции "Распадской" (+4%), "Мечела" (+3,9% и +2,7% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5%).

Акции "Распадской" продолжили ралли среды (+6,5%) после сообщений, что совет директоров компании может в декабре рассмотреть вопросы, касающиеся дивидендной политики.

Иностранные кредиторы "Мечела" прекратили арбитражный процесс по взысканию задолженности с компании в суде Лондона, о чем говорится в ежеквартальном отчете компании.

Подешевели в четверг акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%).

В четверг стало известно, что совет директоров "НОВАТЭКа" созывает внеочередное собрание акционеров 18 января 2019 года (реестр для участия закрывается 26 ноября) на основании требования Total E&P Holdings Russia, являющегося акционером "НОВАТЭКа". В повестку включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров "НОВАТЭКа" и об избрании новых членов совета.

В Азии в четверг динамика индексов была смешанной (Япония просела на 0,2% на фоне укрепления иены, Китай вырос на 1,4%), Европа к вечеру ушла в "минус" (FTSE, DAX, CAC 40 потеряли 0,6-1,2%), проседает Америка (индекс S&P 500 теряет 0,3%).

Нефть вечером в четверг росла в ожидании статистики Минэнерго США по запасам и добыче сырья. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $67,01 за баррель (+1,4% и +1% в среду), декабрьская цена WTI - $57,12 за баррель (+1,2% и +1% накануне).

Вышедшие уже после закрытия российского рынка данные Минэнерго США оказались в целом негативными для нефти: запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 10,27 млн баррелей (восьмая неделя роста подряд) при прогнозах роста на 3,2 млн баррелей, а также меньше ожиданий сократились резервы бензина. Кроме того, добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 11,7 млн б/с, что является очередным рекордом.

Однако первая негативная реакция нефти оказалась короткой, и после просадки нефть продолжила рост - Brent обновила дневные максимумы.

Как отмечает старший аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, прошедшее падение нефти, вероятно, повлияло на представителей ОПЕК, которые, судя по сообщениям в СМИ, теперь рассматривают сокращение добычи уже на 1,4 млн баррелей в сутки в 2019 году. Никаких официальных комментариев от картеля не поступало, а встреча участников ОПЕК+ состоится только в начале декабря, однако инвесторы понимают, что в сложившихся ценовых условиях сокращения добычи не избежать, и вопрос только в его объеме.

По оценке IEA, нефтяному картелю стоит сократить добычу с текущих 33 млн б/с до 31,3 млн б/с в 2019 году, иначе переизбыток "черного золота" не сократится. О превышении добычи над спросом свидетельствует и продолжение роста запасов в США. Полноценное восстановление цен на "черное золото" возможно только в случае официального решения ОПЕК+ о сокращении предложения или при улучшении прогнозов по росту спроса. Последнему могут поспособствовать продуктивные переговоры США с Китаем по торговым взаимоотношениям. По сообщениям СМИ, Пекин уже направил письменный ответ на требования США о возможных уступках в области их торговых отношений, что, безусловно, позитивно, отмечает аналитик.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, нефть приостановила свое обвальное падение, в Европе образовалась перспектива заключения сделки Великобритании по выходу из ЕС, финансовые СМИ пишут о закулисных переговорах США и Китая под давлением американского бизнеса. Накануне также стали доступны прогнозы агентства S&P, которые не предполагают принятие жестких ограничений для РФ со стороны США. В большей степени сложившаяся ситуация благоприятна для акций отечественных банков.

В Европе очередные тревоги, связанные с расставанием Великобритании и Евросоюза. Министр по делам Brexit Доминик Рааб подал в отставку в связи с несогласием с условиями, которые Евросоюз предлагает подписать. В британском обществе немедленно заговорили о способности Терезы Мэй исполнять свою работу на посту премьер-министра, если она не может нормально защитить интересы Великобритании, а также консолидировать свой собственный кабинет. Италия также преподнесла сюрприз в виде отсутствия каких-либо изменений в своем бюджетном плане на 2019 год.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич также полагает, что основным поводом к покупкам акций в четверг стала ситуация на рынке энергоносителей, где Brent превысила $66 и даже протестировала отметку $67 за баррель. При этом инвесторы проигнорировали ситуацию на внешних фондовых площадках. Кроме нефти, поддержку российским акциям продолжает оказывать невозможность в этом году рассмотрения в Конгрессе США нового пакета санкций по отношению к России за вмешательство в американские выборы. В результате игроки пересматривают краткосрочные риски вложения в российские активы, что способствует спросу и позволяет рынку продолжить коррекционный рост.

С технической же точки зрения индекс МосБиржи продолжает находиться выше среднесрочного восходящего тренда, берущего начало от минимумов прошлого года. Тренд, совместно с уровнем 2300 пунктов, составляют основную поддержку для рынка. Ближайшей же поддержкой выступает уровень 2350 пунктов. Из сопротивлений можно обозначить уровни 2450 и 2500 пунктов - максимумы ноября и октября.

Аналитики компании "Алор брокер" полагают, что закрытие индекса МосБиржи выше 2380 пунктов дает сигнал, что "бычий" настрой рынка сохранится еще какое-то время благодаря новостям, что санкции США к РФ до конца года введены не будут. Иностранные кредиторы "Мечела" прекратили взыскание с него задолженности в судебном порядке в Лондоне. Также стало известно, что большая часть этих долгов компании была погашена банком ВТБ.

В США в четверг вышла хорошая статистика за октябрь (розничные продажи превысили прогнозы, также ускорился рост импортных и экспортных цен), что подогревает ожидания роста ставки ФРС. Также мировых инвесторов волнует вопрос с Brexit, так как увеличились риски его проведения без соглашения. Кроме того, ряд отставок высокопоставленных лиц Великобритании намекает на то, что уход Терезы Мэй может быть не за горами.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Волгоградэнергосбыта" (MOEX: VGSB) (+32,1% и +18,9% "префы"), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (+6,6%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+5,6%), ОАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (+5,3%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+3,7%), ГДР X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (+3,1%).

Группа "Черкизово" в III квартале 2018 года увеличила выручку на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 25,2 млрд рублей. Чистая прибыль компании утроилась по сравнению с III кварталом прошлого года и составила 1,6 млрд рублей против 543 млн рублей.

Подешевели бумаги ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-8,5%), "Кузбасской топливной компании" (КТК) (-7,5%), "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (-4,6%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (-2,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,9%), "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (-2,2%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (-2,2%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-2%).

Акции КТК подешевели на новостях, что компания отказалась от выплаты промежуточных дивидендов за 2018 год - совет директоров на заседании 14 ноября не одобрил эту выплату.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 35,634 млрд рублей (из них 12,524 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка ).


Опубликовано: /Финмаркет/
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