Рубль ускорил рост к доллару и евро на вечерних торгах четверга

Москва. 15 ноября. Доллар США и евро усилили темпы снижения и торгуются вблизи минимальных отметок с начала сессии на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль, в свою очередь, ускорил укрепление к бивалютной корзине на фоне спроса на рублевые активы из-за отсрочки введения новых антироссийских санкций, роста нефти и укрепления большинства валют emerging markets.

Курс доллара США составил 66,35 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 67,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 75,04 руб./EUR1, опустившись на 92,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 78,75 копейки - до 70,26 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил укрепление к доллару и евро на вечерних торгах, демонстрируя рост второй день подряд. Тем самым рубль отыграл значительную часть двухнедельного падения благодаря новостям о том, что Конгресс США, скорее всего, отложит принятие новых санкций против РФ до 2019 года.

При этом рубль не отреагировал на заявление помощника госсекретаря США Кристофера Форда о том, что продолжается работа над содержанием второго пакета санкций против России, связанных с законом о химическом и бактериологическом оружии и непосредственно с инцидентом в британском Солсбери. Он отметил, что второй пакет антироссийских санкций будет носить "более драконовский характер", чем первый, вступивший в силу 27 августа.

Рынки сфокусированы на предстоящей встрече российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Аргентине. Как сообщил телеканал CBS News, вице-президент США Майк Пенс обсудил в четверг с президентом РФ В.Путиным повестку планируемой встречи лидеров обеих стран. Саммит G20 пройдет в Аргентине 30 ноября - 1 декабря.

Поддержку рублю также оказывал рост на глобальном рынке валют-аналогов, повышение цен на нефть в ожидании данных Минэнерго США по запасам, а также возвращение покупателей на рынок ОФЗ.

В целом же, как заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова на конференции "Эксперт РА", доля нерезидентов в ОФЗ продолжает сокращаться, на 1 ноября 2018 года она составила 24,4%. "Если говорить о доле иностранных депозитариев в НРД, то она составляла 24,4% на 1 ноября", - сказала Е.Данилова.

Ранее сообщалось, что доля нерезидентов в сентябре 2018 года уменьшилась до 25,8% с 26,6%. Нерезиденты в сентябре 2018 года сократили инвестиции в российские ОФЗ на 55 млрд рублей, или на 2,9%, до 1,853 трлн рублей, сообщил ранее ЦБ.

Котировки нефти эталонных сортов растут в четверг вечером, несмотря на максимальный с февраля 2017 года рост запасов в США по данным американского Минэнерго. Поддержку рынку оказывает информация о том, что Минфин США включил в санкционные списки 17 жителей Саудовской Аравией в связи с убийством оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи.

Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:15 МСК выросла на $0,93 (1,41%) - до $67,05 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,68 (1,21%) - до $56,938 за баррель.

Запасы нефти в США выросли по итогам восьмой недели подряд - на 10,27 млн баррелей, максимальными темпами с февраля 2017 года, свидетельствуют данные Минэнерго. Запасы бензина по итогам недели упали на 1,41 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 3,59 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали увеличение запасов нефти за неделю на 2,3 млн баррелей, а также снижение запасов бензина и дистиллятов соответственно на 894 тыс. баррелей и 2,7 млн баррелей.

Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в сутки - до 11,7 млн баррелей, что является очередным рекордом.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник управления конверсионных и межбанковских операций банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Александр Карпов, рубль довольно сильно укрепился на торгах в четверг. "Рыночный позитив основан на вчерашних заявлениях Конгресса США о том, что американские законодатели в этом году, скорее всего, не успеют ввести против России новый пакет санкций, так как заняты внутренними вопросами. Рубль и рублевые активы начали рост сразу после этих сообщений и продолжают укрепляться и на сегодняшних торгах. Вместе с тем нельзя забывать, что санкции США являются двухкомпонентными, то есть помимо санкций Конгресса есть еще санкции Госдепартамента. Второй пакет этих санкций, по закону, должен вступить в силу 27 ноября, и, скорее всего, администрация США не пойдет на нарушение норм, и санкции будут введены. Правда, сообщается, что конкретный состав этих санкций до сих пор не определен и не согласован. Существующие на рынке в этой связи опасения не дают рынку расти. Вчерашний позитив уже отыгран, участники торгов ждут развития событий", - отмечает А.Карпов.

"Российский рубль продолжает праздновать отсутствие жестких американских санкций, однако стоит обратить внимание, что информация о "переносе" рассмотрения ужесточения антироссийских санкций все-таки пришла из прессы. В ближайшее время рубль будет поддерживать геополитический драйвер: на рынке ждут встречи лидеров России и США во время саммита G20. Этот момент, действительно, способен укрепить рубль больше рыночных факторов", - подчеркивает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 16 ноября на 1,3816 рубля, до 66,6159 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,2198 рубля, до 75,5358 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в четверг на 1,2016 рубля по отношению к среде и составил 66,6155 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 1,025 рубля и составил 66,5951 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 955,904 млн, из которых $1 млрд 119,227 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 836,677 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 1,1006 рубля, до 75,4087 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 1,0299 рубля и составил 75,3284 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR644,124 млн, из которых EUR299,001 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR345,123 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов снизились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК продемонстрировали незначительную разнонаправленную динамику по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 15 базисных пунктов (б.п.) - до 7,46% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 3 б.п. - до 7,65% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 2 б.п. - до 7,96% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 2 б.п. - до 8,35% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 8,45% годовых.