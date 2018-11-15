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Главная / Мнения аналитиков / Убедившись, что введение нового пакета санкций откладывается, экспортеры активизировали продажу валютной выручки - ИК "Велес Капитал"
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15 ноября 2018 года 19:12
Убедившись, что введение нового пакета санкций откладывается, экспортеры активизировали продажу валютной выручки - ИК "Велес Капитал"
В четверг, несмотря на старт очередного периода обязательных платежей в бюджет (банки перечисляли обязательные страховые взносы), индикативная ставка межбанковского рынка MosPrime o/n впервые с 6 ноября опустилась ниже уровня ключевой ставки ЦБ, отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. В целом уровень рублевой ликвидности в банковской системе сохраняется комфортным: объем остатков банков на корсчетах в ЦБ на утро четверга достиг 2,7 трлн руб., что стало максимальным уровнем с 25 октября. Стоит добавить, что в четверг на валютном аукционе Федерального казначейства были привлечены все средства в рамках лимита на 500 млн долл., однако спрос на валютную ликвидность предъявил лишь один банк. На валютном рынке уже на открытии торгов в четверг рублю удалось взять отметку в 67 в паре с долларом, а к концу первого получаса торгов пара доллар/рубль корректировалась ниже 66,5 руб., обновляя недельный минимум. В дальнейшем пара консолидировалась в районе 66,6 руб., где и провела остаток рабочего дня. "Отметим, что рубль находился в зеленой зоне на ряду с большинством других валют на развивающихся рынках, хотя индекс доллара к корзине основных валют к концу рабочего дня демонстрировал достаточно уверенное укрепление (+0,4%), - комментирует эксперт ИК. - Однако заметный вклад в укрепление индекса USD вносило падение британского фунта (-1,5%) в связи с внутренней политической напряженностью в Великобритании из-за грядущего выхода из ЕС. Со второй половины дня чуть более заметную поддержку рублю стали оказывать цены на нефть, которые к моменту выхода данных по запасам и добыче нефти в США преодолели отметку в 67 долл. за баррель марки Brent. Впрочем, ключевым драйвером для внутреннего валютного рынка по-прежнему оставался фактор "отсрочки" рассмотрения новых антироссийских санкций Конгрессом США. Убедившись в том, что введение нового пакета санкций в очередной раз откладывается в "долгий ящик", экспортеры со спокойной душой активизировали продажу валютнои? выручки по все еще привлекательному курсу".
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15 ноября 2018 года 19:50
Москва. 15 ноября. Рынок акций РФ в четверг подрос по индексам вслед за коррекцией нефти вверх в ожидании статистики Минэнерго США по запасам сырья, рост индекса МосБиржи сдерживался укреплением рубля на фоне отсрочки американских санкций к РФ; лидерами роста выступили акции "Распадской" и "Мечела", упали акции "Кузбасской топливной компании" на дивидендных новостях. читать дальше
.15 ноября 2018 года 19:50
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.15 ноября 2018 года 19:35
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.15 ноября 2018 года 18:33
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.15 ноября 2018 года 18:11
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.15 ноября 2018 года 17:45
"В тот момент, когда курс доллара, как казалось, перестал оказывать влияние на котировки золота и серебра, цены на этой неделе вновь оказались под давлением и опустились ниже 1 200 и 14 долл. США за унцию соответственно, - констатирует аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке.-... читать дальше
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.15 ноября 2018 года 16:59
До конца года вполне вероятны прорывы до 70 рублей за одну единицу американской валюты - Аналитика Онлайн
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Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость акций "НОВАТЭКа" с 957 рублей до 1450 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Андрея Полищука. Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) этой газодобывающей компании была увеличена с $165 до $218 за штуку. Рекомендация... читать дальше
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Ожидаем закрытия индекса МосБиржи с умеренным повышением в пределах 1% по итогам дня - ИК "Алго Капитал"
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.15 ноября 2018 года 15:45
Москва. 15 ноября. Доллар США и евро ускорили снижение и торгуются вблизи минимальных отметок с начала сессии на "Московской бирже" в четверг днем; рубль, в свою очередь, усилил укрепление к бивалютной корзине на фоне спроса на рублевые активы из-за отсрочки введения новых антироссийских санкций и роста котировок большинства валют emerging markets. читать дальше
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