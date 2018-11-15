Убедившись, что введение нового пакета санкций откладывается, экспортеры активизировали продажу валютной выручки - ИК "Велес Капитал"

В четверг, несмотря на старт очередного периода обязательных платежей в бюджет (банки перечисляли обязательные страховые взносы), индикативная ставка межбанковского рынка MosPrime o/n впервые с 6 ноября опустилась ниже уровня ключевой ставки ЦБ, отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. В целом уровень рублевой ликвидности в банковской системе сохраняется комфортным: объем остатков банков на корсчетах в ЦБ на утро четверга достиг 2,7 трлн руб., что стало максимальным уровнем с 25 октября. Стоит добавить, что в четверг на валютном аукционе Федерального казначейства были привлечены все средства в рамках лимита на 500 млн долл., однако спрос на валютную ликвидность предъявил лишь один банк.

На валютном рынке уже на открытии торгов в четверг рублю удалось взять отметку в 67 в паре с долларом, а к концу первого получаса торгов пара доллар/рубль корректировалась ниже 66,5 руб., обновляя недельный минимум. В дальнейшем пара консолидировалась в районе 66,6 руб., где и провела остаток рабочего дня.

"Отметим, что рубль находился в зеленой зоне на ряду с большинством других валют на развивающихся рынках, хотя индекс доллара к корзине основных валют к концу рабочего дня демонстрировал достаточно уверенное укрепление (+0,4%), - комментирует эксперт ИК. - Однако заметный вклад в укрепление индекса USD вносило падение британского фунта (-1,5%) в связи с внутренней политической напряженностью в Великобритании из-за грядущего выхода из ЕС. Со второй половины дня чуть более заметную поддержку рублю стали оказывать цены на нефть, которые к моменту выхода данных по запасам и добыче нефти в США преодолели отметку в 67 долл. за баррель марки Brent. Впрочем, ключевым драйвером для внутреннего валютного рынка по-прежнему оставался фактор "отсрочки" рассмотрения новых антироссийских санкций Конгрессом США. Убедившись в том, что введение нового пакета санкций в очередной раз откладывается в "долгий ящик", экспортеры со спокойной душой активизировали продажу валютнои? выручки по все еще привлекательному курсу".