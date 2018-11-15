.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Игроки пересматривают краткосрочные риски вложения в российские активы, что способствует спросу на наши акции - Промсвязьбанк
.
15 ноября 2018 года 18:33
Игроки пересматривают краткосрочные риски вложения в российские активы, что способствует спросу на наши акции - Промсвязьбанк
"В четверг российский фондовый рынок продолжил восстановление. Основным поводом к покупкам стала ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent предприняла очередную попытку закрепиться выше 66 долларов. При этом инвесторы проигнорировали ситуацию на внешних фондовых площадках. Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли до 0,8%, а в США после первых тридцати минут торгов индексы Dow Jones и S&P500 отступили на 0,4% и 0,3% соответственно. В сложившихся обстоятельствах к 18:00 мск индекс МосБиржи подтянулся на 0,5%, достигнув 2390 пунктов, индекс РТС, за счет очередной волны укрепления рубля, вырос на 1,2%, до 1131 пунктов. Лидерами торгов выступили бумаги Распадской, Мечела и X5 Retail Group, прибавившие более 4%. Хуже рынка торговались Полиметалл и Мосэнерго, потерявшие 2,1% и 1,5% соответственно. Отметим, что кроме нефти, поддержку нашим акциям продолжает оказывать невозможность в этом году рассмотрения в конгрессе нового пакета санкций по отношению к России за вмешательство в американские выборы. В результате игроки пересматривают краткосрочные риски вложения в российские активы, что способствует спросу на наши акции и позволяет рынку продолжить коррекционный рост. С технической же точки зрения индекс МосБиржи продолжает находиться выше среднесрочного восходящего тренда, берущего начало от минимумов прошлого года. Тренд, совместно с уровнем 2300 пунктов, составляют основную поддержку для рынка. Ближайшей же поддержкой выступает уровень 2350 пунктов. Из сопротивлений выделим уровни 2450 и 2500 пунктов - максимумы ноября и октября", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.
.
15 ноября 2018 года 18:11
"Данные по инфляции в США за октябрь в основном совпали с ожиданиями аналитиков: рост потребительских цен остался на уровне 2,5%, тогда как стержневая инфляция замедлилась до 2,1%. Динамика показателя несколько опережает целевой уровень ФРС США, поддерживая сторонников очередного повышения... читать дальше
.15 ноября 2018 года 17:45
"В тот момент, когда курс доллара, как казалось, перестал оказывать влияние на котировки золота и серебра, цены на этой неделе вновь оказались под давлением и опустились ниже 1 200 и 14 долл. США за унцию соответственно, - констатирует аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке.-... читать дальше
.15 ноября 2018 года 17:25
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) за неделю, завершившуюся 14 ноября 2018 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Эксперты пришли... читать дальше
.15 ноября 2018 года 16:59
До конца года вполне вероятны прорывы до 70 рублей за одну единицу американской валюты - Аналитика Онлайн
"Передышка для отечественной валюты может быть временной. Сейчас коррекция связана с фиксацией прибыли по ранее открытым позициям в долларе и евро против рубля. Мы уже ранее говорили, что опуститься ниже отметки в 66 рублей за доллар будет достаточно сложно. Этот уровень неплохо подходит для... читать дальше
.15 ноября 2018 года 16:45
Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость акций "НОВАТЭКа" с 957 рублей до 1450 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Андрея Полищука. Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) этой газодобывающей компании была увеличена с $165 до $218 за штуку. Рекомендация... читать дальше
.15 ноября 2018 года 16:32
Ожидаем закрытия индекса МосБиржи с умеренным повышением в пределах 1% по итогам дня - ИК "Алго Капитал"
"В настоящее время индекс МосБиржи стабилизировался вблизи своего внутридневного максимума, около отметки 2390 пунктов. До конца дня в США еще будет опубликовано большое количество важных статистических показателей. Однако в силу своей многочисленности они, скорее всего, будут иметь смешанный... читать дальше
.15 ноября 2018 года 16:13
"До конца дня не предвидится нового негатива, поэтому частично все фондовые рынки могут немного восстановить позиции. С технической точки зрения, картина по российскому рублёвому индексу пока выглядит нейтрально. Ближайший уровень поддержки находится очень близко, на рубеже 2350 пунктов. Пока... читать дальше
.15 ноября 2018 года 16:02
Bank of America Merrill Lynch Research (BofA-ML) больше не ожидает роста нефтяных котировок до $95 за баррель в следующем году, хотя достижение уровня $75 за баррель в первой половине 2019 года считает возможным, говорится в обзоре инвестбанка. "На рынке нефти произошла одна из самых... читать дальше
.15 ноября 2018 года 15:45
Москва. 15 ноября. Доллар США и евро ускорили снижение и торгуются вблизи минимальных отметок с начала сессии на "Московской бирже" в четверг днем; рубль, в свою очередь, усилил укрепление к бивалютной корзине на фоне спроса на рублевые активы из-за отсрочки введения новых антироссийских санкций и роста котировок большинства валют emerging markets. читать дальше
.15 ноября 2018 года 15:44
"К доллару возвращаются силы на фоне драмы, происходящей в Британии. Министр по делам Брекзита Рааб подал в отставку, не поддержав условия сделки, которые предлагает Евросоюз. Вслед за ним о своем уходе сообщила министр труда Маквей. В то же время растет угроза голосования за вотум недоверия... читать дальше
.15 ноября 2018 года 15:15
"Сегодня российские индексы стартовали на положительной территории, после чего продолжили повышаться, обновляя локальные максимумы. Позитивной динамике нашего рынка способствуют повышение мировых фондовых индикаторов и восстановление нефтяных цен. Однако на фоне существенного укрепления... читать дальше
.15 ноября 2018 года 14:57
Островок стабильности криптовалют все же накрыла волна волатильности, и привела она к массивному обвалу всех монет, отмечает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. В пике снижения, капитализация рынка сократилась на $30 млрд. В последние 24 часа эталонный Bitcoin (BTC) теряет почти 11% и... читать дальше
.15 ноября 2018 года 14:29
что примут. Мы считаем, что отсрочка санкций не повлияет на существенный рост российских активов и сокращение страновой премии, только если санкции будут ограничительные и не затронут валютные счета государственных банков и первичный рынок ОФЗ. Основные инвесторы - это нерезиденты, и для них важны... читать дальше
.15 ноября 2018 года 14:02
Ключевым драйвером для внутреннего валютного рынка остается фактор "отсрочки" рассмотрения новых антироссийских санкций Конгрессом США - ИК "Велес Капитал"
Уже на открытии торгов в четверг рублю удалось взять отметку в 67 в паре с долларом, а к концу первого получаса торгов пара доллар/рубль скорректировалась ниже 66,5 руб., обновляя недельный минимум, констатирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.... читать дальше
.15 ноября 2018 года 13:42
До конца года существенную поддержку американский рынок может получить лишь в случае достижения конструктивного торгового соглашения с Китаем в конце ноября - Raiffeisenbank
"Американский рынок акций вчера обесценился на 0,76% (по индексу S&P), достигнув локального минимума, растеряв заметную часть восстановления от последней волны распродажи. В своем выступлении Дж. Пауэлл вновь выразил уверенность в ужесточении монетарной политики в условиях сильного экономического... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.