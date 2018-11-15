.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Данные по инфляции поддерживают курс на повышение ставок ФРС США - Julius Baer
.
15 ноября 2018 года 18:11
Данные по инфляции поддерживают курс на повышение ставок ФРС США - Julius Baer
"Данные по инфляции в США за октябрь в основном совпали с ожиданиями аналитиков: рост потребительских цен остался на уровне 2,5%, тогда как стержневая инфляция замедлилась до 2,1%. Динамика показателя несколько опережает целевой уровень ФРС США, поддерживая сторонников очередного повышения ключевой ставки регулятора на заседании в декабре. Опубликованная на прошлой неделе статистика по ценам производителей позволяет оценить влияние новых таможенных пошлин на будущий рост цен в США. Рост показателя ускорился до 2,9%. По нашим оценкам, эта динамика будет постепенно отражаться на потребителях и подталкивать рост цен в ближайшие месяцы. Это заставит ФРС США продолжить ужесточение кредитно-денежной политики в 2019 году. В следующие несколько месяцев курс доллара будет поддерживать разница в процентных ставках в США и других экономиках. Американская инфляция постепенно ускоряется на фоне новых импортных пошлин, оправдывая дальнейшее повышение ставок и высокий курс доллара", - отмечает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль.
.
15 ноября 2018 года 18:33
Игроки пересматривают краткосрочные риски вложения в российские активы, что способствует спросу на наши акции - Промсвязьбанк
"В четверг российский фондовый рынок продолжил восстановление. Основным поводом к покупкам стала ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent предприняла очередную попытку закрепиться выше 66 долларов. При этом инвесторы проигнорировали ситуацию на внешних фондовых площадках. Так, в... читать дальше
.15 ноября 2018 года 17:45
"В тот момент, когда курс доллара, как казалось, перестал оказывать влияние на котировки золота и серебра, цены на этой неделе вновь оказались под давлением и опустились ниже 1 200 и 14 долл. США за унцию соответственно, - констатирует аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке.-... читать дальше
.15 ноября 2018 года 17:25
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) за неделю, завершившуюся 14 ноября 2018 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Эксперты пришли... читать дальше
.15 ноября 2018 года 16:59
До конца года вполне вероятны прорывы до 70 рублей за одну единицу американской валюты - Аналитика Онлайн
"Передышка для отечественной валюты может быть временной. Сейчас коррекция связана с фиксацией прибыли по ранее открытым позициям в долларе и евро против рубля. Мы уже ранее говорили, что опуститься ниже отметки в 66 рублей за доллар будет достаточно сложно. Этот уровень неплохо подходит для... читать дальше
.15 ноября 2018 года 16:45
Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость акций "НОВАТЭКа" с 957 рублей до 1450 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Андрея Полищука. Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) этой газодобывающей компании была увеличена с $165 до $218 за штуку. Рекомендация... читать дальше
.15 ноября 2018 года 16:32
Ожидаем закрытия индекса МосБиржи с умеренным повышением в пределах 1% по итогам дня - ИК "Алго Капитал"
"В настоящее время индекс МосБиржи стабилизировался вблизи своего внутридневного максимума, около отметки 2390 пунктов. До конца дня в США еще будет опубликовано большое количество важных статистических показателей. Однако в силу своей многочисленности они, скорее всего, будут иметь смешанный... читать дальше
.15 ноября 2018 года 16:13
"До конца дня не предвидится нового негатива, поэтому частично все фондовые рынки могут немного восстановить позиции. С технической точки зрения, картина по российскому рублёвому индексу пока выглядит нейтрально. Ближайший уровень поддержки находится очень близко, на рубеже 2350 пунктов. Пока... читать дальше
.15 ноября 2018 года 16:02
Bank of America Merrill Lynch Research (BofA-ML) больше не ожидает роста нефтяных котировок до $95 за баррель в следующем году, хотя достижение уровня $75 за баррель в первой половине 2019 года считает возможным, говорится в обзоре инвестбанка. "На рынке нефти произошла одна из самых... читать дальше
.15 ноября 2018 года 15:45
Москва. 15 ноября. Доллар США и евро ускорили снижение и торгуются вблизи минимальных отметок с начала сессии на "Московской бирже" в четверг днем; рубль, в свою очередь, усилил укрепление к бивалютной корзине на фоне спроса на рублевые активы из-за отсрочки введения новых антироссийских санкций и роста котировок большинства валют emerging markets. читать дальше
.15 ноября 2018 года 15:44
"К доллару возвращаются силы на фоне драмы, происходящей в Британии. Министр по делам Брекзита Рааб подал в отставку, не поддержав условия сделки, которые предлагает Евросоюз. Вслед за ним о своем уходе сообщила министр труда Маквей. В то же время растет угроза голосования за вотум недоверия... читать дальше
.15 ноября 2018 года 15:15
"Сегодня российские индексы стартовали на положительной территории, после чего продолжили повышаться, обновляя локальные максимумы. Позитивной динамике нашего рынка способствуют повышение мировых фондовых индикаторов и восстановление нефтяных цен. Однако на фоне существенного укрепления... читать дальше
.15 ноября 2018 года 14:57
Островок стабильности криптовалют все же накрыла волна волатильности, и привела она к массивному обвалу всех монет, отмечает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. В пике снижения, капитализация рынка сократилась на $30 млрд. В последние 24 часа эталонный Bitcoin (BTC) теряет почти 11% и... читать дальше
.15 ноября 2018 года 14:29
что примут. Мы считаем, что отсрочка санкций не повлияет на существенный рост российских активов и сокращение страновой премии, только если санкции будут ограничительные и не затронут валютные счета государственных банков и первичный рынок ОФЗ. Основные инвесторы - это нерезиденты, и для них важны... читать дальше
.15 ноября 2018 года 14:02
Ключевым драйвером для внутреннего валютного рынка остается фактор "отсрочки" рассмотрения новых антироссийских санкций Конгрессом США - ИК "Велес Капитал"
Уже на открытии торгов в четверг рублю удалось взять отметку в 67 в паре с долларом, а к концу первого получаса торгов пара доллар/рубль скорректировалась ниже 66,5 руб., обновляя недельный минимум, констатирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.... читать дальше
.15 ноября 2018 года 13:42
До конца года существенную поддержку американский рынок может получить лишь в случае достижения конструктивного торгового соглашения с Китаем в конце ноября - Raiffeisenbank
"Американский рынок акций вчера обесценился на 0,76% (по индексу S&P), достигнув локального минимума, растеряв заметную часть восстановления от последней волны распродажи. В своем выступлении Дж. Пауэлл вновь выразил уверенность в ужесточении монетарной политики в условиях сильного экономического... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.