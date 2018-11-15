Цены на золото и серебро остаются под влиянием курса доллара - Julius Baer

"В тот момент, когда курс доллара, как казалось, перестал оказывать влияние на котировки золота и серебра, цены на этой неделе вновь оказались под давлением и опустились ниже 1 200 и 14 долл. США за унцию соответственно, - констатирует аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке.- Высокий курс доллара основан на ожиданиях дальнейшего повышения ставки ФРС и является отражением слабого евро, что связано с неопределенностью в Италии. Тот факт, что золото не реагирует на события на Апеннинском полуострове, подтверждает наше мнение, что новое столкновение между Римом и Европейской комиссией не приведет к очередному долговому кризису в еврозоне. Тем не менее, мы не исключаем обострения ситуации перед ее разрешением. Конъюнктура для золота и серебра будет оставаться сложной до тех пор, пока курс доллара держится на высоком уровне. При этом в котировки уже заложено много негативных новостей. Настроения на фьючерсном рынке остаются "медвежьими" и, кажется, пострадали от снижения цен на текущей неделе".

Эксперт Julius Baer по-прежнему считает, что золото находится на начальном этапе долгосрочного восстановления, а нормализация настроений поможет росту котировок даже в краткосрочной перспективе: "Второй этап должен начаться в следующем году, когда, как мы ожидаем, начнется снижение курса американской валюты, а третий этап - с восстановлением спроса на активы "тихой гавани" на фоне роста рисков торможения мировой экономики и ускорения инфляции в начале следующего десятилетия. Мы сохраняем позитивный взгляд как на золото, так и на серебро, которое должно получить поддержку от нормализации настроений на фьючерсном рынке и ослабления доллара".