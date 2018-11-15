Пессимизм розничных инвесторов возрос, несмотря на фундаментальную привлекательность акций РФ - БКС

"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) за неделю, завершившуюся 14 ноября 2018 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

Эксперты пришли к выводу, что настрой локальных инвесторов на российском фондовом рынке на данный момент нельзя назвать оптимистичным. "В последний раз аналогичный пессимизм и сокращение длинных позиций в акциях РФ наблюдались в январе-феврале текущего года - тогда игроки сокращали длинные позиции на фоне беспрецедентного притока денег в наиболее рискованные активы на глобальных площадках, что, оглядываясь назад, оказалось разумным решением. Однако текущая ситуация явно отличается от прежней. В настоящее время с фундаментальной точки зрения стоимость российских акций выглядит привлекательнее, чем в начале года, после длительного периода оттока капитала из фондов, в то время как импульс позитивной отчетности на пике. Тогда мы рекомендовали продавать, но сейчас мы подтверждаем рекомендацию "покупать" для акций РФ при индексе РТС ниже отметки 1100 пунктов", - говорится в обзоре.

За период с 8 по 14 ноября российские акции потеряли $5 млн в виде чистого оттока из фондов ETF. Как следствие, сильный позитивный импульс (чистый приток капитала на прошлой неделе достиг $81 млн) сошел на нет. "Между тем фонды, ориентированные исключительно на Россию, остались в плюсе: чистый приток составил $10 млн, в то время как оттоки из акций РФ со стороны фондов GEM ETF (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки) возобновились и совокупно составили $15 млн (против притоков $41 млн на прошлой неделе). Инвесторов пугает волатильность на глобальных площадках, которая теперь перекинулась и на развитые рынки акций, в то время как дешевеющая нефть усиливает опасения относительно российских активов", - пишут эксперты.

Институциональные инвесторы поровну разделились между покупками и продажами вторую неделю подряд.