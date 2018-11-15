Рубль растет к доллару и евро благодаря спросу на рублевые активы

Москва. 15 ноября. Доллар США и евро ускорили снижение и торгуются вблизи минимальных отметок с начала сессии на "Московской бирже" в четверг днем; рубль, в свою очередь, усилил укрепление к бивалютной корзине на фоне спроса на рублевые активы из-за отсрочки введения новых антироссийских санкций и роста котировок большинства валют emerging markets.

Курс доллара США составил 66,48 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 54 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 75,2 руб./EUR1, опустившись на 76,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 64,13 копейки - до 70,4 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 16 ноября на 1,3816 рубля, до 66,6159 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,2198 рубля, до 75,5358 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро второй день подряд, отыграв при этом значительную часть двухнедельного падения благодаря новостям о том, что Конгресс США, скорее всего, отложит принятие новых санкций против РФ до 2019 года. Как отмечали СМИ, американские законодатели сейчас заняты вопросами госрасходов, сельского хозяйства и назначениями.

Поддержку рублю также оказывает рост на глобальном рынке валют-аналогов, повышение цен на нефть в ожидании данных Минэнерго США по запасам, а также возвращение покупателей на рынок ОФЗ.

В целом же, как заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова на конференции "Эксперт РА", доля нерезидентов в ОФЗ продолжает сокращаться, и на 1 ноября 2018 года она составила 24,4%. "Если говорить о доле иностранных депозитариев в НРД, то она составляла 24,4% на 1 ноября", - сказала Е.Данилова.

Ранее сообщалось, что доля нерезидентов в сентябре 2018 года уменьшилась до 25,8% с 26,6%. Нерезиденты в сентябре 2018 года сократили инвестиции в российские ОФЗ на 55 млрд рублей, или на 2,9% - до 1,853 трлн рублей, сообщил ранее ЦБ.

Котировки нефти эталонных сортов перешли к росту днем в четверг в ожидании данных Минэнерго США по запасам. Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подорожали на 0,67% - до $66,56 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на декабрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличились к этому времени на 0,11% - до $56,5 за баррель.

Нефть подешевела с многолетних максимумов, достигнутых в октябре, примерно на четверть на опасениях, что отказ правительства США от полного запрета на экспорт иранской нефти и повышение добычи в ОПЕК и США приведут к избытку топлива на рынке. Инвесторы реагируют на данные Американского института нефти (API) о том, что запасы нефти в США на минувшей неделе подскочили на 8,8 млн баррелей.

Официальные данные министерства энергетики страны будут опубликованы в четверг, на день позже обычного срока в связи с празднованием в США Дня ветеранов в понедельник. Опрошенные Bloomberg эксперты в среднем ожидают, что данные Минэнерго укажут на более умеренный подъем запасов - на 3,2 млн баррелей. Если прогноз аналитиков оправдается, это будет восьмым недельным повышением запасов подряд.

"Рубль продолжает укрепляться в основных торгуемых парах благодаря определенному улучшению внешнего фона и стартующему периоду налоговых выплат. Ослабление американского доллара на глобальных площадках после публикации статистики в США за октябрь и снижении спроса на защитные активы позволили валютам развивающихся рынков частично восстановить позиции. Дополнительным позитивным сигналом для рисковых активов выступают сообщения о том, что Китай может пойти на ряд торговых уступок США, что снижает градус напряженности в торговом противостоянии двух ведущих экономик. Отдельно стоит отметить санкционную тему, которая продолжает выступать для рубля ключевым раздражителем. Рынок в очередной раз позитивно реагирует на сообщения о том, что Конгресс США, скорее всего, отложит принятие новых санкций в отношении РФ до 2019 года", - отмечает аналитик Нордеа банка Денис Давыдов.

"Рубль растет наряду с другими валютами развивающихся рынков, поддержку рублю также оказывают цены на нефть, демонстрирующие укрепление второй день подряд после существенного обвала в предыдущие дни. Однако ключевым драйвером для внутреннего валютного рынка по-прежнему остается фактор "отсрочки" рассмотрения новых антироссийских санкций Конгрессом США. Убедившись в том, что введение нового пакета санкций в очередной раз откладывается в "долгий ящик", экспортеры активизировали продажу валютной выручки на внутреннем рынке по все еще привлекательному курсу чуть более чем за неделю до основных налоговых платежей", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов снизились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали незначительную разнонаправленную динамику по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 15 базисных пунктов (б.п.) - до 7,46% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 3 б.п. - до 7,65% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 2 б.п. - до 7,96% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 2 б.п. - до 8,35% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 8,45% годовых.