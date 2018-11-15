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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Ожидаем закрытия индекса МосБиржи с умеренным повышением в пределах 1% по итогам дня - ИК "Алго Капитал"
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15 ноября 2018 года 16:32

Ожидаем закрытия индекса МосБиржи с умеренным повышением в пределах 1% по итогам дня - ИК "Алго Капитал"

"В настоящее время индекс МосБиржи стабилизировался вблизи своего внутридневного максимума, около отметки 2390 пунктов. До конца дня в США еще будет опубликовано большое количество важных статистических показателей. Однако в силу своей многочисленности они, скорее всего, будут иметь смешанный характер. Поэтому мы ожидаем закрытия индекса МосБиржи недалеко от текущего уровня с умеренным повышением в пределах 1% по итогам дня. Уже после закрытия основных торгов в России состоится выход перенесенной на четверг официальной еженедельной статистики по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (19:00)", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.

Опубликовано: /ИК "Алго Капитал"/
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