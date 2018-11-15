Raiffeisenbank поднял оценку GDR НОВАТЭКа в 1,5 раза, подтвердив рейтинг "покупать"

Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость акций "НОВАТЭКа" с 957 рублей до 1450 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Андрея Полищука.

Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) этой газодобывающей компании была увеличена с $165 до $218 за штуку.

Рекомендация "покупать" была подтверждена и для акций, и для GDR "НОВАТЭКа".

"По нашему мнению, "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) способен утроить свободный денежный поток за счет своих первых двух СПГ-проектов. Более того, в ближайший год дополнительные доходы от "Ямал СПГ" позволят заметно увеличить дивидендные выплаты акционерам "НОВАТЭКа", а с запуском "Арктик СПГ 2" на полную мощность дивидендная доходность может достигнуть 5%", - пишет А.Полищук.

Эксперт также отмечает, что денежного потока с "Ямала СПГ" и "Арктик СПГ 2" будет достаточно, чтобы реализовать проект "Арктик СПГ 3" без привлечения партнеров.

Оценки и рекомендации аналитиков для депозитарных расписок (цены в долларах США):

Прогнозная цена НОВАТЭК - 218,0 (текущая цена - 175,0), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена НОВАТЭК (акции, цена в рублях) - 1450,0 (текущая цена - 1111,1), рекомендация - покупать.