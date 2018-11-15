Премия за риск в оценке активов РФ сохраняется - ITI Capital

"Неважно, что обсуждают, важно - что примут. Мы считаем, что отсрочка санкций не повлияет на существенный рост российских активов и сокращение страновой премии, только если санкции будут ограничительные и не затронут валютные счета государственных банков и первичный рынок ОФЗ. Основные инвесторы - это нерезиденты, и для них важны конкретные условия санкций, а не сроки их исполнения.

Рынку очевидно, что перенос санкций будет краткосрочным, скорее всего в январе и феврале. В то же время в прошлом году были озвучены предложения ввести ограничительные финансовые санкции по валютным счетам государственных банков РФ и первичного рынка ОФЗ. Вероятность отсрочки санкций возросла в конце сентября этого года в связи с выборами в конгресс США и скандалом на выборах верховного судьи в США, Бретта Кавано. Мы закладывали это как базовый сценарий, нейтральный санкционный сценарий. Отсрочка не влияет на снижение премии за риск, которая с начала августа для ОФЗ выросла на 100+б.п. и для суверенных евробондов составляет +70 б.п., - указывает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.