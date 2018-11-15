До конца года существенную поддержку американский рынок может получить лишь в случае достижения конструктивного торгового соглашения с Китаем в конце ноября - Raiffeisenbank

"Американский рынок акций вчера обесценился на 0,76% (по индексу S&P), достигнув локального минимума, растеряв заметную часть восстановления от последней волны распродажи. В своем выступлении Дж. Пауэлл вновь выразил уверенность в ужесточении

монетарной политики в условиях сильного экономического роста, хотя влияние бюджетных стимулов уже ослабевает) и не стал придавать

особого значения ни увеличившейся волатильности, ни снижению котировок финансовых активов, отметив, что это лишь один из многих

факторов, принимаемых во внимание при формировании политики. Также глава ФРС заявил о возможности проведения пресс - конференций после каждых заседаний FOMC, что можно расценивать как готовность комитета к резким поворотам на каждом заседании в следующем году (и можно трактовать как «голубиный» сигнал в долгосрочной перспективе). Таким образом, до конца года существенную поддержку американский рынок может получить лишь в случае достижения конструктивного торгового соглашения с Китаем в конце ноября", - отмечает аналитик Raiffeisenbank Денис Порывай.