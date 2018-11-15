В ожидании данных по запасам нефти в США индекс МосБиржи будет торговаться в диапазоне 2380-2390 пунктов - Dukascopy Bank SA

"Благодаря позитивному внешнему фону в первую половину сегодняшней торговой сессии индекс МосБиржи вырос на 0,3% до 2386 пунктов. Покупкам на российском рынке способствует как рост европейских индексов акций, так и продолжающееся укрепление курса рубля. Российская валюта сегодня подорожала относительно доллара и евро на 50 копеек и достигла уровней 66,5350 руб./долл. и 75,43 руб./евро. В лидерах роста оказались акции Мечела (+5%) на новостях об отзыве иска кредиторов из Лондонского арбитражного суда, а вот против рынка движутся бумаги Новатэка (-1,2%) из-за сообщений об изменении состава совета директоров компании в начале следующего года. Мы полагаем, что в ожидании выхода данных по изменению запасов сырой нефти в США индекс Московской биржи и во второй половине дня продолжит торговаться в диапазоне значений 2380-2390 пунктов. Увеличение запасов сырой нефти более чем на 3 млн. не даст возможности скорректироваться нефтяным контрактам вверх. Напомним, что на этой неделе баррель нефти марки Brent подешевел до минимумов за последние семь месяцев", - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.