Рынок акций РФ постепенно поднимается к 2400п по индексу МосБиржи, раллирует Распадская и упали бумаги КТК

Москва. 15 ноября. Рынок акций РФ утром в четверг продолжил поступательное движение вверх после поступивших накануне известий, что Конгресс США, скорее всего, не успеет до конца года принять решение по новым антироссийским санкциям; индекс МосБиржи нацелился на штурм рубежа 2400 пунктов, при этом раллируют бумаги "Распадской" и "Мечела" и упали акции "Кузбасской топливной компании" на дивидендных новостях.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2389,81 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1130,72 пункта (+1,2%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 6,5%.

Доллар просел до 66,58 рубля (-0,44 рубля).

Выросли рублевые акции "Распадской" (+6,5%), "Мечела" (+5,4% и +4,5% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), "Мосбиржи" (+0,7%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%).

Акции "Распадской" продолжают ралли среды (+6,5%) после сообщений, что совет директоров компании может в декабре рассмотреть вопросы, касающиеся дивидендной политики.

Иностранные кредиторы "Мечела" прекратили арбитражный процесс по взысканию задолженности с компании в суде Лондона, о чем говорится в ежеквартальном отчете компании.

В начале 2017 года кредиторы подали требования в Лондонский международный арбитражный суд о взыскании $461 млн задолженности по PXF с "Якутугля" и "Южного Кузбасса". В процессе разбирательства сумма требований была увеличена до $481,6 млн.

В минувшем декабре "Мечел" (MOEX: MTLR) сообщил, что получил согласие более 75% кредиторов на реструктуризацию PXF на $1 млрд. Условия реструктуризации предполагают пролонгацию срока погашения кредита до первого квартала 2022 года и снижение процентной ставки до уровня LIBOR + 3,5% годовых с возможностью последующего снижения до LIBOR + 3% годовых (ранее - LIBOR + 5,5% годовых).

При этом стало известно, что ВТБ выкупил часть долга "Мечела" по PXF у участников этого синдиката и стал контролирующим инвестором PXF. В результате 5 из 11 иностранных кредиторов "Мечела" вышли из лондонского арбитражного процесса.

Подешевели утром в четверг акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,9%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,7%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4%).

В четверг стало известно, что совет директоров "НОВАТЭКа" созывает внеочередное собрание акционеров 18 января 2019 года (реестр для участия закрывается 26 ноября) на основании требования Total E&P Holdings Russia, являющегося акционером "НОВАТЭКа". В повестку включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров "НОВАТЭКа" и об избрании новых членов совета.

В Азии в четверг динамика индексов была смешанной (Япония просела на 0,2% на фоне укрепления иены, Китай вырос на 1,4%), плюсуют Европа (FTSE, DAX, CAC40 прибавляют 0,4-0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,7%).

Нефть накануне вечером не смогла развить восходящую коррекцию после обвала днем ранее, в четверг инвесторы оценивают данные о запасах топлива в США.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $66,43 за баррель (+0,5% и +1% в среду), декабрьская цена WTI - $56,5 за баррель (+0,1% и +1% накануне).

Цены на нефть упали на четверть с октябрьских максимумов и достигли минимумов с начала года на фоне растущих запасов топлива и добычи в Штатах, а также на ожиданиях избытка поставок на рынке после решения правительства США позволить ряду стран продолжить закупки иранской нефти после вступления в силу новых санкций.

Накануне нефть несколько восстановилась в цене из-за критики президентом США Дональдом Трампом планов Саудовской Аравии по сокращению добычи.

Ранее Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в США на минувшей неделе подскочили на 8,8 млн баррелей.

Официальные данные министерства энергетики страны будут опубликованы в четверг в 19:00 МСК, на день позже обычного срока, в связи с празднованием в США Дня ветеранов в понедельник. Опрошенные Bloomberg эксперты в среднем ожидают, что данные Минэнерго укажут на более умеренный подъем запасов - на 3,2 млн баррелей. Если прогноз аналитиков оправдается, это будет восьмым недельным повышением запасов подряд.

По оценке старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса, в качестве ближайших поддержек для индекса МосБиржи выступают уровни 2360 и 2350 пунктов, значимыми сопротивлениями - отметки 2390 и 2400 пунктов. Во второй половине дня влияние на расстановку сил на мировых площадках окажет блок статистики из США, из которой наибольшее внимание будет уделено данным Минэнерго по запасам и добыче нефти в США. Однако этот показатель выйдет в 19:00 МСК - уже после закрытия основных торгов в России.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, нефть не смогла развить коррекцию, что угрожает новым падением котировок, если сильный рост запасов в США получит подтверждение в официальной статистике. Из позитива стоит лишь отметить одобрение британским правительством технического документа соглашения между Евросоюзом и Великобританией о Brexit. В течение дня могут появиться новости о каких-либо результатах переговоров США и Китая по торговым вопросам. Отечественный рынок акций растет за счет ослабления рисков новых ограничений в ближайшем будущем.

Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что для рынка акций РФ главной новостью является то, что Конгресс США в этом году не успеет принять антироссийские санкции. Если внешний фон будет улучшаться, у индекса МосБиржи есть все шансы закрепиться выше отметки 2400 пунктов.

За прошедшую неделю очень сильно упали акции "ЛУКОЙЛа" (-6%) и "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-12%), теперь вероятна коррекция вверх хотя бы на треть от такого снижения. Поэтому за бумагами надо смотреть и присоединяться к восходящему тренду. Учитывая приближение налогового периода и высокую доходность ОФЗ (в районе 9% годовых), можно ожидать увеличения спроса на рубли и отката доллара в район 66,5 руб./$1, считает аналитик.

Как отмечает заместитель председателя правления Локо банка Андрей Люшин, несмотря на падение индексов в США, по "медвежьему" сценарию рынки идти явно не готовы - просадка неуверенная и скорее сигнализирует о высокой вероятности отскока в рамках сохраняющей актуальность модели "перевернутая голова и плечи". Картина полностью прояснится в ближайшее время и сейчас важно избежать перехода в консолидацию.

Для нефти локальная цель и сильная поддержка лежат на $62,2 за баррель Brent. Здесь можно рассчитывать на формирование "двойного дна", иначе рынок будет ждать отметка $57 за баррель. Статистика Минэнерго США может помочь росту, поскольку цифры от API уже "в ценах", считает эксперт.

По словам главного аналитика банка "Глобэкс" Виктора Веселова, всплеск волатильности перед выступлением главы ФРС США закончился, глава регулятора отметил хорошее состояние экономики страны и ожидает ее подъема благодаря росту инвестиций, он слышит беспокойство бизнеса по торговой войне с Китаем и говорит о цели продлить рост экономики при сохранении на низком уровне безработицы и инфляции. При этом вопрос об увеличении процентной ставки может последовать на любом из восьми заседаний FOMC в течение года. Вероятность повышения ставки на заседании в ближайшем декабре до 2,5% составляет 71%, исходя из расчета фьючерсов на ставку. В пользу доллара играет ожидание роста розничных продаж в США за октябрь, что предаст уверенности инвесторам в увеличении процентной ставки ФРС.

В свою очередь, валюты развивающихся стран, в том числе и рубль, могут получить импульс к укреплению против доллара в четверг в ожидании увеличения процентной ставки Банка Мексики, вероятность чего составляет 76%, отмечает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций продолжает отыгрывать новости о вероятной отсрочке введения американских санкций - у конгрессменов США может попросту не хватить времени для введения против РФ новых ограничений уже в этом году.

Поддержку рынку также оказывает выросший Китай на фоне надежд инвесторов на достижение прогресса в торговых переговорах Китая и США. Нефть отскочила вверх на словах министра энергетики ОАЭ о готовности ОПЕК+ скорректировать свою стратегию и рассмотреть, в том числе, возможность сокращения нефтедобычи.

Для индексов МосБиржи и РТС ближайшими сопротивлениями выступают уровни 2390 и 1125 пунктов соответственно, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ОАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (+4,1%), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (+4,1%).

Подешевели бумаги "Кузбасской топливной компании" (КТК) (-7,6%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (-2,5%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-2,4%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-1,5%).

Акции КТК подешевели на новостях, что компания отказалась от выплаты промежуточных дивидендов за 2018г - совет директоров на заседании 14 ноября не одобрил эту выплату.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 7,183 млрд рублей (из них 3,362 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).