Российский госдолг остается одним из наиболее привлекательных активов в мире, но реализовать потенциал пока невозможно - РФПИ

"Вчерашнее ралли на рынке ОФЗ со снижением доходностей на 15-30 б.п. по всей кривой лишний раз указывает, что инвесторы боятся лишь одного - специфических для РФ рисков из-за океана. И любой намек на улучшение ситуации даже в краткосрочной перспективе способствует резкому восстановлению спроса со стороны нерезидентов, а за ними и российских инвесторов, особенно при вчерашних уровнях доходности и курса рубля, обеспечивающих отличную "точку входа" в ОФЗ. Вероятно, могло сказаться и закрытие "коротких" позиций, да и успех аукционов Минфина также стал завершающей компонентой вчерашнего оптимизма. Российский госдолг остается одним из наиболее привлекательных классов активов в мире из-за сильных фундаментальных показателей бюджета и низкого долга. Но полностью реализовать этот потенциал пока невозможно из-за внешних угроз", - отмечают специалисты РФПИ.