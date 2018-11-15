Ожидаем от рубля закрепления в диапазоне 66-67/USD - РФПИ

"Очевидно, что в рубле сказываются надежды на стабилизацию цен на нефть в свете возможного продления сделки ОПЕК+ в 2019 году. Также не прошли незамеченными и новости о том, что американские власти, вероятно, не успеют в этом году всерьез обсудить новые ограничительные меры против РФ. Однако локальные факторы, связанные с предстоящим налоговым периодом, также не стоит сбрасывать со счетов. Более того, неплохим остается и платежный баланс, хотя в условиях паузы в покупках валюты со стороны ЦБ мы ожидали от рубля более позитивной динамики. В сложившихся условиях ожидаем от рубля закрепления в диапазоне 66-67/USD", - отмечают в РФПИ.