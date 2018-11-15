До конца года десятилетние ОФЗ продолжат торговаться с доходностью в диапазоне 8,60 – 9,00% годовых - Промсвязьбанк

Настроение инвесторов на рынке рублевых облигаций в среду заметно улучшилось, считает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. Доходность десятилетних ОФЗ снизилась до 8,68% (-32 б.п.), отыграв потери четырех предыдущих торговых сессий. Оптимизм инвесторам прибавили новости о том, что Конгресс США, скорее всего, не будет рассматривать новые санкции к России до конца года. Остановившееся падение нефтяных цен и отчет об исполнении федерального бюджета за 10м2018 г. с профицитом 3,0 трлн руб. также были позитивно восприняты инвесторами.

Новостной фон обеспечил успешное проведение аукционов по размещению нового госдолга. Минфин продал флоатер ОФЗ 29012 (погашение 16.11.2022 г.) на 5 млрд руб. со средневзвешенной доходностью 7,86% при спросе 12,2 млрд руб. ОФЗ с постоянным купоном

25083 (погашение 15.12.2021 г.) были размещены также полностью в соответствии с запланированным объемом 5 млрд руб. Доходность при размещении 8,43%, спрос 17,5 млрд руб.

"Дополнительным позитивным фактором для рынка стал приток средств от выплаты Минфином купона по выпуску ОФЗ 6216 на 8,35 млрд руб. До конца ноября Минфину еще предстоит выплатить купоны на 30,5 млрд руб., что может поддержать спрос на следующих аукционах. До конца года ожидаем, что десятилетние ОФЗ продолжат торговаться с доходностью в диапазоне 8,60 – 9,00% годовых. Котировки рублевых облигаций будет определять конъюнктура внешних рынков, активность Минфина РФ на первичном рынке и решение Банка России по ключевой ставке в декабре", - отмечает Дмитрий Монастыршин.