Рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов четверга

Москва. 15 ноября. Доллар США и евро слегка снижаются на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в четверг утром, рубль дорожает к бивалютной корзине на фоне роста спроса на рублевые активы в условиях отсрочки введения новых антироссийских санкций и позитивной динамики большинства валют emerging markets.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,73-66,98 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 66,76 руб./$1 (-26 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 75,68 руб./EUR1 (-28,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 27,01 копейки к уровню закрытия среды, до 70,77 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,2375 рубля ниже уровня действующего официального курса, евро - на 1,0781 рубля ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает начатое накануне укрепление к доллару и евро; инвесторы продолжают отыгрывать сообщения СМИ о том, что Конгресс США, скорее всего, отложит принятие новых санкций против РФ до 2019 года, так как законодатели сейчас заняты вопросами госрасходов, сельского хозяйства и назначениями.

Поддержку рублю также оказывает рост на глобальном рынке валют-аналогов и повышение цен на нефть в ожидании данных Минэнерго США по запасам. Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК подорожали на 0,41% - до $66,39 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на декабрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,09% - до $56,49 за баррель.

Цены на нефть упали на четверть с октябрьских максимумов и достигли минимумов с начала года на фоне растущих запасов топлива и добычи в Штатах, а также на ожиданиях избытка поставок на рынке после решения правительства США позволить ряду стран продолжить закупки иранской нефти после вступления в силу новых санкций.

В среду нефть несколько восстановилась в цене.

Ранее Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в США на минувшей неделе подскочили на 8,8 млн баррелей.

Официальные данные министерства энергетики страны будут опубликованы в четверг, на день позже обычного срока, в связи с празднованием в США Дня ветеранов в понедельник. Опрошенные Bloomberg эксперты в среднем ожидают, что данные Минэнерго укажут на более умеренный подъем запасов - на 3,2 млн баррелей. Если прогноз аналитиков оправдается, это будет восьмым недельным повышением запасов подряд.