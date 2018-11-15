На рынке нефти растет напряжение в преддверии саммита ОПЕК - Промсвязьбанк

"На рынке нефти растет напряжение в преддверии саммита ОПЕК, который пройдет в начале декабря, и где может быть достигнуто новое соглашение о сокращении добычи между участниками картеля и странами, не входящими в него. В ближайшие недели в СМИ могут

появляться противоречивые сообщения о прогрессе в достижении такого соглашения, что будет создавать неопределенность. В результате можно ожидать высокую волатильность в нефтяных котировках. Среднесрочно в качестве ключевой поддержки выступает фундаментально обоснованный уровень в 60 долл./барр. В результате спекуляций котировки в моменте могут приближаться к нему. Однако страны ОПЕК+ с высокой вероятностью придут к новому соглашению о сокращении добычи, что в итоге поднимет цены выше отметки 70 долл./барр.

Сегодня нефть может оказаться под давлением из-за еженедельного отчета Минэнерго США. Ранее статистика от API показала рост запасов нефти в США на 8,8 млн барр., и бензина на 0,2 млн барр., при этом запасы дистиллятов снизились на 3,2 млн барр. Негативная отраслевая

статистика может привести к попыткам теста отметки 65 долл./барр.", - комментирует ситуацию на валютном рынке аналитик Промсвязьбанка Владимир Лящук.