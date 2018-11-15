Пока разговоры о сокращении добычи нефти остаются разговорами - "Открытие Брокер"

"Накануне нефть пыталась развернуться вверх, но статистика продолжает поддерживать "медведей". Согласно информации API, на неделе, завершившейся 9 ноября, коммерческие запасы нефти в США выросли на 8,8 млн бар. Запасы бензина увеличились на 188 тыс. бар., а запасы дистиллятов упали на 3,2 млн бар. Опрос S&P Global Platts показал, что на рынке ждут роста запасов нефти на 2,3 млн бар., а также снижения запасов бензина на 0,89 млн бар. и дистиллятов на 2,7 млн бар. Различные банки отмечают то, что экономика Китая начинает демонстрировать признаки охлаждения. В частности, об этом пишут аналитики Morgan Stanley. Не будем также забывать, что экономики Японии и Германии сократились в III квартале. Пока разговоры о сокращении добычи остаются разговорами. Большинство представителей OPEC+ заявляют о том, что производители примут необходимые меры, чтобы не допустить чрезмерного дисбаланса на рынке. Из этого мы делаем вывод, что текущая ситуация ещё не рассматривается в качестве критичной", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.