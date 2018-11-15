Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 15 ноября. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в среду, несмотря на активный подъем в начале сессии. Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,8%, при этом снижение стало для него четвертым подряд. На Dow Jones оказало давление падение акций Apple, крупнейшей по капитализации компании мира, на 2,8%. Как стало известно в среду, потребительские цены в США (индекс CPI) в октябре увеличились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и выросли на 2,5% относительно того же месяца прошлого года. Темпы ускорились по сравнению с сентябрьскими показателями в 0,1% и 2,3% соответственно и совпали со средними прогнозами аналитиков.

Также участники рынка оценивали ситуацию вокруг Brexit. Как стало известно накануне, британский кабинет министров поддержал проект соглашения по Brexit, которому теперь предстоит получить поддержку парламента и параллельно пройти процедуру одобрения в ЕС.

Вместе с тем большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона слабо поднимаются в ходе торгов в четверг, однако японские индикаторы снижаются вслед за падением индексов в США, в частности, японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,18%. Гонконгский Hang Seng увеличился на 0,56%, китайский Shanghai Composite - на 0,91%, Shenzhen Composite - на 0,92%. Индийский индекс BSE Sensex прибавил 0,23%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,1%, южнокорейский Kospi - также 0,1%, индонезийский Jakarta Composite - 0,8%. Определенную поддержку рынку оказал подъем цен на нефть в среду на 1% на фоне критики президентом США Дональдом Трампом планов Саудовской Аравии по сокращению добычи в декабре.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок относительно стабильны в четверг утром после подъема накануне, инвесторы оценивают данные о запасах топлива в США. Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подорожали на 0,06% - до $66,16 за баррель. На торгах в среду их цена выросла на 0,99% и составляла на закрытие $66,12 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже уменьшилась к этому времени на 0,12% - до $56,37 за баррель.

Цены на нефть упали на четверть с октябрьских максимумов и достигли минимумов с начала года на фоне растущих запасов топлива и добычи в Штатах, а также на ожиданиях избытка поставок на рынке после решения правительства США позволить ряду стран продолжить закупки иранской нефти после вступления в силу новых санкций. Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в США на минувшей неделе подскочили на 8,8 млн баррелей. Официальные данные министерства энергетики страны будут опубликованы в четверг, на день позже обычного срока, в связи с празднованием в США Дня ветеранов в понедельник. Опрошенные Bloomberg эксперты в среднем ожидают, что данные Минэнерго укажут на более умеренный подъем запасов - на 3,2 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду хотя и выросла в 1,6 раза по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,045 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,604 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 14 ноября снизился всего на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 102,68 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,01%, опустившись до 566,13 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Ростелеком-001P-04R" (+1%), "Газпром капитал БО-05" (+0,42%) и "Сбербанк-001-06R" (+0,32%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк БО-18" (-1,5%), "ФПК-001Р-03" (-1%) и "АФК Система-001Р-06" (-0,7%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что финальный ориентир ставки 1-го купона пятнадцатилетних облигаций ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) серии 001P-12 объемом 5 млрд рублей установлен на уровне 9,9% годовых. Ориентир соответствует доходности к оферте через 3 года в размере 10,27% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 14 ноября. Техническое размещение запланировано на 23 ноября.

АО "ДОМ.РФ" определило ставку 19-го купона облигаций серии А14 в размере 10% годовых. Величина ставки купона определяется как сумма ключевой ставки Банка России на соответствующую дату (на 13 ноября - 7,5%) и премии в размере 2,5% годовых. Компания разместила облигации серии А14 объемом 7 млрд рублей в августе 2009 года. Купоны - полугодовые, дата погашения займа - 15 мая 2023 года.

ПАО "Научно-производственная корпорация "Иркут" (MOEX: IRKT) в рамках оферты приобрело 2 млн 938,579 тыс. облигации серии БО-04 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент выкупил 58,8% выпуска. Компания завершила размещение бондов серии БО-04 объемом 5 млрд рублей в ноябре 2013 года. Десятилетние облигации имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 9% годовых. Других выпусков компании в обращении нет.

АО "Полипласт" в рамках оферты приобрело 48,329 тыс. облигации серии БО-03 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 650 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент выкупил 7,4% выпуска. Размещение 5-летних бумаг номинальным объемом 1 млрд рублей началось в ноябре 2016 года. В январе 2017 года эмитент завершил размещение, реализовав 65% выпуска на сумму 650 млн рублей. Ставка текущего купона - 9% годовых.