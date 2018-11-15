Утренние прогнозы: в четверг рынок акций предпочтет консолидацию

Аналитики рассчитывают на незначительный рост рынка акций в начале торгов четверга и последующую консолидацию с оглядкой на рынок нефти.

"Промсвязьбанк" (Михаил Поддубский): "Вчера индекс МосБиржи опускался в район 2350 пунктов, однако к закрытию торгов компенсировал потери и завершил день на положительной территории. Комментарии ряда американских конгрессменов о том, что законодатели, вероятно, не успеют рассмотреть до конца года законопроекты, ужесточающие санкции у РФ, несколько улучшили сантимент в отношении российских активов. На горизонте ближайших сессий видим перспективы возвращения индекса МосБиржи к отметке в 2400 пунктов".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Нефть не смогла развить коррекцию, что угрожает новым падением котировок, если сильный рост запасов в США получит подтверждение в официальной статистике. Из позитива стоит лишь отметить одобрение британским правительством технического документа соглашения между Евросоюзом и Великобританией о Brexit. В течение дня могут появиться новости о каких-либо результатах переговоров США и Китая по торговым вопросам. Отечественный рынок может торговаться в "плюсе" за счёт ослабления рисков новых ограничений в ближайшем будущем".

"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в четверг, на наш взгляд, складывается нейтральная. Цены на энергоносители демонстрируют консолидацию на достигнутых уровнях после резкого падения и отскока накануне. Ведущие фондовые площадки мира проявили сдержанную реакцию на повышенную волатильность цен на рынке нефти. Открытие российского фондового рынка мы ожидаем в районе завершения торгов среды, в дальнейшем ожидаем смешанной динамики, основное влияние окажут динамика цен на нефть и реакция европейских площадок на проект соглашения по Brexit".

Dukascopy Bank SA (Даниил Егоров): "Во вторник перед началом российской торговой сессии складывается негативный внешний фон. Так, цены на нефтяные контракты начали снижаться на фоне критики президента США Дональда Трампа в адрес Саудовской Аравии, которая в понедельник анонсировала планы по снижению цен на нефть. Большинство индексов азиатских стран завершает сегодняшний день падением, двигаясь вниз вслед за бумагами американских компаний. Американские индексы подешевели в понедельник в среднем на 2%. Таким образом, мы ожидаем снижения индекса МосБиржи до 2380 пунктов в первой половине дня вслед за бумагами нефтегазовых компаний. При этом в связи с окончанием длительных выходных в США торговая активность на рынке возрастет. Впрочем, волатильность будет низкой, так как участники торгов будут ждать выхода значимой макроэкономической статистики, которая будет опубликована завтра в Китае и США".

"Алор Брокер"(Алексей Антонов): "Сегодня с утра нефть торгуется чуть выше отметки 66 долларов за баррель и расти не торопится - Американский институт нефти спрогнозировал увеличение запасов сырья в Штатах на 8,8 млн баррелей. Но в качестве позитивного момента стоит отметить, что вчера в ходе американской сессии не отмечалось явных попыток "залить" рынок нефти, как это было в последние дни. То ли очень крупные "медведи" взяли паузу, то ли они достигли своей цели. Сегодня рынок акций откроется небольшим ростом, но тенденция к намеченному вчера подъему сохраняется".