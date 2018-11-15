Внешний фон с утра благоволит покупкам рубля - Алор Брокер

"Российская валюта вчера отыграла у доллара почти рубль в основном на фоне информации о переносе сроков санкций. Учитывая приближение налогового периода и высокую доходность по ОФЗ (в районе 9% годовых), можно ожидать увеличения спроса на рубли и ухода отечественной валюты в район 66,5 за доллар. Внешний фон с утра благоволит покупкам рубля: доллар немного снижается к основным валютам", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.