Индекс МосБиржи в первую половину торговой сессии сможет подняться до отметки 2380 пунктов - Dukascopy Bank SA

"Большинство азиатских индексов акций на текущий момент растет благодаря сообщениям о стабилизации цен на нефть, а также о замедлении темпов инфляции в США. Долларовая корзина опустилась ниже отмети 97 пунктов на снизившихся ожиданиях повышения ставок со стороны ФРС, которого инвесторы ждут уже через месяц. Что касается российского рынка, то мы ожидаем роста индексов акций в начале сегодняшней торговой сессии, когда индекс МосБиржи сможет подняться до отметки 2380 пунктов. Этому будут способствовать как позитивный внешний фон, так и повышение курса рубля против доллара США на предварительных торгах выше 67. К слову, российская валюта растет второй день подряд на ожиданиях того, что американские власти до конца текущего года не приступят к обсуждению новых санкционных мер против российских компаний и госдолга. В дальнейшем на динамику рубля окажет влияние публикация еженедельной статистики от Минэнерго США по изменению запасов сырой нефти в США", - указывает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.