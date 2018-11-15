Индекс МосБиржи попробует преодолеть 2400 пунктов - Алор Брокер

"Вчера к вечеру утренняя просадка российских акций была выкуплена, и по итогам торгового дня индекс "Московской биржи" показал символический прирост. Причем сопротивление 2360 пунктов не только устояло, но даже не было серьезных попыток проверить его на прочность. Это позитивный фактор для тех, кто верит в рост российского рынка. Рынок поддержали две главные позитивные новости: отскок цен на нефть и слухи о том, что Конгресс США в этом году не успеет принять антироссийские санкции. Сегодня с утра нефть торгуется чуть выше отметки 66 долларов за баррель и расти не торопится - Американский институт нефти спрогнозировал увеличение запасов сырья в Штатах на 8,8 млн баррелей. Но в качестве позитивного момента стоит отметить, что вчера в ходе американской сессии не отмечалось явных попыток "залить" рынок нефти, как это было в последние дни. То ли очень крупные "медведи" взяли паузу, то ли они достигли своей цели.

Сегодня рынок акций откроется небольшим ростом, но тенденция к намеченному вчера подъему сохраняется", - комментирует ситуацию аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.