Brent подешевела до $65,95 за баррель

Американские фондовые индексы завершили в "минусе" торги в среду. Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) слабо поднимается в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок вновь опускаются.

Американские фондовые индексы завершили в "минусе" торги в среду, несмотря на активный подъем в начале сессии.

Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,8%, при этом снижение стало для него четвертым подряд - последний раз столь долгая серия снижений фиксировалась в середине августа. На Dow Jones оказало давление падение акций Apple, крупнейшей по капитализации компании мира, на 2,8%.

Как стало известно в среду, потребительские цены в США (индекс CPI) в октябре увеличились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и выросли на 2,5% относительно того же месяца прошлого года.

Темпы ускорились по сравнению с сентябрьскими показателями в 0,1% и 2,3% соответственно и совпали со средними прогнозами аналитиков, свидетельствуют данные Trading Economics.

Определенную поддержку фондовому рынку оказал рост цен на нефть. Североамериканская марка WTI в среду подорожала на 1% после обвала на 7% накануне.

Цена бумаг крупнейших нефтедобывающих компаний США Chevron и Marathon Oil увеличилась на 0,3% и 1,3% соответственно.

Также участники рынка оценивали ситуацию вокруг Brexit. Как стало известно накануне, британский кабинет министров поддержал проект соглашения по Brexit, которому теперь предстоит получить поддержку парламента и параллельно пройти процедуру одобрения в ЕС.

Акции Home Depot подорожали на 2% после снижения накануне, когда ритейлер улучшил годовые прогнозы.

Капитализация канадского производителя марихуаны Canopy Growth Corp. рухнула на 11% на фоне большего, чем ожидалось, убытка во втором финквартале и более слабого, чем прогнозировали аналитики, роста выручки.

Цена бумаг ритейлера Walmart уменьшилась на 1,4%, производителя автомобилей Ford - слабо изменилась. Две компании объявили о партнерстве для тестирования системы доставки продуктов посредством беспилотных автомобилей.

Бумаги ритейлера Macy's подешевели на 7,2%. Компания отчиталась об увеличении чистой прибыли в третьем квартале вдвое, до $62 млн, или 20 центов на акцию, на фоне роста выручки до $5,4 млрд. Эксперты в среднем ожидали прибыль в размере 15 центов на акцию. Сопоставимые продажи сети супермаркетов выросли на 3,1% вместо ожидавшихся 2,6%.

Котировки акций фармкомпании Sangamo Therapeutics упали на 12% после того, как аналитики JPMorgan Chase ухудшили свои рекомендации по ее бумагам до "нейтрального" уровня.

Рыночная стоимость компании Snap, владельца соцсети Snapchat, снизилась на 3,4% на сообщениях СМИ, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Минюст США проверяют заявления руководства, подозревая их в завышении рисков в связи с конкуренцией с другой соцсетью - Instagram.

Стоимость акций канадского производителя теплой одежды Canada Goose подскочила на 10% на фоне сильной квартальной отчетности компании.

Индекс Dow Jones Industrial Average 14 ноября понизился на 205,99 пункта (0,81%) и составил 25080,5 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 20,6 пункта (0,76%) - до 2701,58 пункта.

Nasdaq Composite потерял 64,48 пункта (0,9%) и составил 7136,393 пункта.

Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) слабо поднимается в ходе торгов в четверг, однако японские индикаторы снижаются вслед за падением индексов в США.

Японский индекс Nikkei 225 упал на 0,41%, более широкий Topix - на 0,35%.

Гонконгский Hang Seng увеличился на 0,56%, китайский Shanghai Composite - на 0,91%, Shenzhen Composite - на 0,92%.

Индийский индекс BSE Sensex прибавил 0,23%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,1%, южнокорейский Kospi - также на 0,1%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,8%.

Негативным фактором для японского рынка акций стало восстановление курса иены к доллару - японская валюта дорожает на 0,1%.

Акции Panasonic подешевели на 1,2%, Sony - на 0,8%, Toyota - на 0,6%. Цена бумаг финкомпании Mitsubishi UFJ Financial упала на 3,3%, Resona - на 3,2%.

Капитализация японского оператора связи SoftBank снизилась на 2,9%.

Вместе с тем котировки акций производителя электроники Toshiba Corp. подскочили на 3,5%, до максимума за два года, на новости о планах запустить масштабную программу выкупа акций.

Определенную поддержку рынку оказал подъем цен на нефть в среду на 1% на фоне критики президентом США Дональдом Трампом планов Саудовской Аравии по сокращению добычи в декабре. Акции китайской нефтедобывающей компании CNOOC подорожали на 1,7%, японской Inpex - на 1%, австралийской Santos - на 2,5%.

Курс ценных бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. на бирже Гонконга подскочил на 4%. Накануне после закрытия рынка компания отчиталась о росте прибыли и выручки в минувшем квартале, несмотря на ужесточение регулирования рынка онлайн-игр в Китае.

Рыночная стоимость австралийских финкомпаний Commonwealth bank of Australia и Westpac снизилась на 0,5% и 0,4% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок вновь опускаются после подъема накануне, инвесторы оценивают данные о запасах топлива в США.

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:13 мск подешевели на $0,17 (0,26%) - до $65,95 за баррель. На торгах в среду их цена выросла на $0,65 (0,99%) и составляла на закрытие $66,12 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на декабрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,19 (0,34%) - до $56,06 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена увеличилась на $0,56 (1,01%), завершив торги на отметке $56,25 за баррель.

Цены на нефть упали на четверть с октябрьских максимумов и достигли минимумов с начала года на фоне растущих запасов топлива и добычи в Штатах, а также на ожиданиях избытка поставок на рынке после решения правительства США позволить ряду стран продолжить закупки иранской нефти после вступления в силу новых санкций.

Накануне нефть несколько восстановилась в цене из-за критики президентом США Дональдом Трампом планов Саудовской Аравии по сокращению добычи.

Ранее Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в США на минувшей неделе подскочили на 8,8 млн баррелей.

Официальные данные министерства энергетики страны будут опубликованы в четверг, на день позже обычного срока в связи с празднованием в США Дня ветеранов в понедельник. Опрошенные Bloomberg эксперты в среднем ожидают, что данные Минэнерго укажут на более умеренный подъем запасов - на 3,2 млн баррелей. Если прогноз аналитиков оправдается, это будет восьмым недельным повышением запасов подряд.