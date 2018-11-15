Рубль: меткий "выстрел" - FxPro

"Российская валюта в среду "выстрелила" вверх. Вместе с передышкой по санкциям нефть остановила свой обвал, что позволило рублю резко укрепиться. Последний раз столь бурный прирост рубля мы видели в августе (по схожим причинам), и тогда это не стало тенденцией. За столь бурной реакцией, в первую очередь, стоит отскок нефти, которая впервые укрепилась после обвала в предыдущие две недели. Но если смотреть на ситуацию шире, Brent по-прежнему на четверть дешевле месячных пиковых уровней. Этот факт будет "подтачивать" экономические показатели в обозримой перспективе. К тому же значительная часть прироста котировок "растворилась" к концу дня. Если в среду нефть поддерживала рубль, то в четверг она в лучшем случае создаст нейтральный фон. Другая причина - санкции США в отношении России. Американские законодатели дали понять, что пока новые меры не входят в повестку дня - и это ослабило накал "страстей" вокруг российской валюты. Нужно отметить, что в предшествующие дни рубль терял в значительной степени из-за нервозности вокруг санкций, и эта краткосрочная премия за риски резко пересматривалась в среду. При этом все это не отменяет новых санкций и курса на дальнейшее ужесточение риторики. Строго говоря, сейчас у нас не появилось никакой новой информации. Среди важных уровней для рубля на ближайшее время стоит выделить два момента. Прежде всего, пара USD/RUB вернулась к отметке 67, которая теперь превратилась в ключевой уровень поддержки. Падение ниже может послужить сигналом для дальнейшего роста котировок рубля. EUR/RUB не сумела прорвать важное сопротивление на 77, и это может стать хорошим сигналом в пользу российской валюты. Но тут мы опять "натыкаемся" на важные фундаментальные факторы в виде снижения цен на нефть и сохранения санкционных рисков в перспективе: они рублю точно не помогут", - комментирует ситуацию ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.