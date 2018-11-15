Отечественный рынок акций может торговаться в "плюсе" за счёт ослабления рисков санкций в ближайшем будущем - "Открытие Брокер"

"Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Нефть не смогла развить коррекцию, что угрожает новым падением котировок, если сильный рост запасов в США получит подтверждение в официальной статистике. Из позитива стоит лишь отметить одобрение британским правительством технического документа соглашения между Евросоюзом и Великобританией о Brexit. В течение дня могут появиться новости о каких-либо результатах переговоров США и Китая по торговым вопросам. Отечественный рынок может торговаться в "плюсе" за счёт ослабления рисков новых ограничений в ближайшем будущем", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.