На горизонте ближайших сессий видим перспективы возвращения индекса МосБиржи к отметке в 2400 пунктов - Промсвязьбанк

"Если говорить о российском рынке акций, то вчера индекс МосБиржи опускался в район 2350 пунктов, однако к закрытию торгов компенсировал потери и завершил день на положительной территории. Комментарии ряда американских конгрессменов о том, что законодатели, вероятно, не успеют рассмотреть до конца года законопроекты, ужесточающие санкции у РФ, несколько улучшили сантимент в отношении российских активов. На горизонте ближайших сессий видим перспективы возвращения индекса МосБиржи к отметке в 2400 пунктов", - отмечает специалист Промсвязьбанка Михаил Поддубский.