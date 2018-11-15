Ситуация на внешних площадках перед открытием фондового рынка в четверг складывается нейтральная - Инвестиционная палата

"Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в четверг, на наш взгляд, складывается нейтральная. Цены на энергоносители демонстрируют консолидацию на достигнутых уровнях после резкого падения и отскока накануне. Ведущие фондовые площадки мира проявили сдержанную реакцию на повышенную волатильность цен на рынке нефти. Открытие российского фондового рынка мы ожидаем в районе завершения торгов среды, в дальнейшем ожидаем смешанной динамики, основное влияние окажут динамика цен на нефть и реакция европейских площадок на проект соглашения по Brexit", - указывает аналитик Инвестиционной палаты Александр Крылов.