Цены евробондов РФ в среду умеренно подрастают на фоне снижения санкционных рисков

Москва. 14 ноября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду умеренно подрастают на фоне сообщений о том, что Конгресс США вряд ли успеет одобрить новые антироссийские санкции до конца года. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) стабильны в цене, что в итоге ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:20 МСК выросла на 24 базисных пункта по отношению к закрытию 13 ноября и составила 108,71% от номинала, что соответствует доходности 4,65% годовых (снижение на 8 базисных пунктов к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:20 МСК не изменилась относительно итогов предыдущего торгового дня, составив 97,33% от номинала (доходность - 2,94% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 8 пунков и составил 171 базисный пункт.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 43 базисных пункта - до 103,69% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта и составила 5,6% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 39 базисных пунктов - до 100,59% от номинала (доходность снизилась также на 3 пункта и составила 5,58% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене по отношению ко вторнику на 32 пункта - до 97,8% от номинала, что соответствует доходности 5,105% годовых (снижение на 5 пунктов к предыдущему дню), а евробонды РФ с погашением в 2023 году - на 33 базисных пункта, до 101,65% от номинала (доходность снизилась на 7,5 пункта - до 4,49% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 73 базисных пункта - до 90,92% от номинала (доходность снизилась на 6 пунктов и составила 5,91% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 6 базисных пунктов, до 93,86% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 5,14% годовых).

"Несмотря на резкое падение нефтяных цен, произошедшее накануне вечером, котировки российских еврооблигаций сегодня продемонстрировали умеренный рост. Поддержку всем российским активам, включая рубль и долговые бумаги, оказали новости о том, что американский Конгресс, скорее всего, не успеет до конца этого года объявить новые антироссийские санкции. Причем, поскольку ранее основные опасения у участников рынка были в отношении рублевых госбумаг, то именно они показали более активное повышение. Динамика же еврооблигаций России была более сдержанной, тем не менее, мы видим на рынке некоторый спрос, который привел к росту цен наиболее "длинных" выпусков на 40-75 базисных пунктов. Скорее всего, данный рост связан с закрытием "коротких" позиций рядом участников рынка. Не исключено, что если не последует опровержений на тему санкций, то в ближайшие дни мы увидим дальнейшее повышение котировок уже благодаря открытию новых "длинных" позиций в наших бумагах", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Марат Сорокин.

Конгресс США вряд ли успеет одобрить новые антироссийские санкции до конца года, так как законодатели сейчас заняты вопросами госрасходов, сельского хозяйства и назначениями, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на ряд ключевых сенаторов. Летом группа сенаторов, представляющих обе ключевые партии, разработала законопроект с новыми мерами наказания для России, в том числе за якобы имевшее место вмешательство в выборы в США. Однако сейчас Конгресс дорабатывает последние недели в старом составе и может не успеть одобрить законопроект. Кроме того, острота вопроса несколько спала в результате того, что не было выявлено никаких попыток вмешательства России в промежуточные выборы в США.