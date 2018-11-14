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14 ноября 2018 года 19:38

Рынок акций РФ завершил торги ростом индексов, РТС поднялся к 1120п за счет отскока нефти и рубля

Москва. 14 ноября. Рынок акций РФ завершил торги в среду ростом индексов на фоне наметившейся коррекции мировых площадок после снижения, индекс РТС поднялся к 1120 пунктам за счет роста нефти и укрепления рубля на санкционных новостях; лидерами роста среди "фишек" стали обновившие максимумы с осени 2011 года бумаги "Распадской" на ожиданиях принятия дивидендной политики.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2378,59 пункта (+0,2%, минимум дня - 2346,75 пункта, минимум с начала ноября), индекс РТС - 1117,26 пункта (+11,6); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 6,5%.

Доллар упал до 67,06 рубля (-1,08 рубля).

Агентство Bloomberg со ссылкой на ряд ключевых сенаторов США сообщило в среду, что Конгресс США, скорее всего, отложит принятие новых санкций против РФ до 2019 года, так как законодатели сейчас заняты вопросами госрасходов, сельского хозяйства и назначениями.

Тем временем в Кремле не берутся прогнозировать, какой будет "вторая волна" рестрикций США в отношении России, отмечают непредсказуемость действий Вашингтона в последнее время, а также констатируют неизбежность ухудшения отношений РФ и США после новой серии санкций и обещают подумать над ответными мерами.

Лидировали в росте рублевые акции "Распадской" (+6,5%, до 129,37 руб.), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+6,1%), "Мосбиржи" (+5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+3,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,5% и +3% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,3% и +1,2% "префы").

Акции "Распадской" выросли после того, как гендиректор "Распадской" Сергей Степанов сообщил журналистам, что совет директоров компании (входит в состав группы Evraz) может в декабре рассмотреть вопросы, касающиеся дивидендной политики, которая может быть основана на тех же принципах, что и новая дивидендная политика Evraz. "Распадская" (MOEX: RASP) не выплачивает финальные дивиденды с 2011 года, менеджмент компании ранее говорил, что может вернуться к обсуждению вопроса о распределении прибыли между акционерами после 2017 года.

Индексный провайдер MSCI по итогам ноябрьского полугодового пересмотра включил в индекс MSCI Russia акции Polymetal (MOEX: POLY) (+4,7%) и исключил бумаги "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2,7%). Других добавлений и исключений из индекса MSCI Russia не было. Итоги изменений в расчетной базе индекса MSCI Russia вступят в силу 3 декабря.

Подешевели в среду акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-3,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-3,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1%).

В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов (Япония подросла на 0,1%, Китай потерял 0,9%) на фоне самого значительного с 2015 года снижения цен на нефть накануне, однако наметилась коррекция к вечеру в Европе (FTSE, DAX, CAC 40 изменились в пределах 0,2%) и плюсует Америка (индекс S&P 500 растет на 0,3%).

В США вышедшие в среду данные по инфляции за октябрь совпали с прогнозами: потребительские цены (индекс CPI) увеличились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, когда подъем составил 0,1%, и увеличились на 2,5% в годовом выражении.

Нефть в среду корректируется вверх после обвала накануне и перехода Brent к "медвежьему" тренду (с октябрьского пика цены упали на 24%). Стоимость январских фьючерсов на Brent к вечеру отскочила до $67,41 за баррель (+3% и -6,6% во вторник), декабрьская цена WTI - до $57,23 за баррель (+2,8% и -7,1% накануне).

Как сообщило в среду "Международное энергетическое агентство" (МЭА), страны ОПЕК в октябре исполняли сделку по добыче на 105%, не-ОПЕК - на 42%, а общий показатель исполнения соглашения ОПЕК+ по добыче в октябре был минимальным с сентября 2017 года - 112%.

Кроме того, МЭА повысило прогноз роста добычи нефти в США в 2018 году с 1,85 млн б/с до 2,1 млн б/с, а в России в 2019 году агентство ожидает роста добычи нефти и конденсата до нового рекорда - 11,5 млн б/с против 11,2 млн б/с в 2018 году. По оценкам МЭА, запасы нефти стран ОЭСР в октябре могут быть выше 5-летнего уровня, а в первом полугодии 2019 года запасы нефти стран ОЭСР могут вырасти на 2 млн б/с.

МЭА в целом приветствовало возврат избыточного предложения нефти, назвав его страховкой, а не угрозой.

По словам аналитика компании "БКС Брокер" Анастасии Поповой, к позитивным факторам для рынка можно отнести снижение рисков эскалации торгового конфликта между США и КНР, а также введения Америкой жесткого варианта санкций против РФ.

На нефтяном рынке триггером для распродаж стал отчет ОПЕК, в котором организация снизила прогноз по спросу в 2018-2019 годах, при этом повысив прогнозы добычи в этом периоде. В итоге реакция рынка на публикацию отчета ОПЕК оказалась чрезмерной. Цена WTI на уровне $55 за баррель приведет к сокращению добычи нефти в США, и соответственно прогноз по Brent на 2019 год на уровне $75 за баррель остается в силе.

Несмотря на обвал нефти, российские активы не подверглись массовым распродажам. Отчасти поддержку оказали сообщения Bloomberg о том, что Конгресс США до конца года может не успеть ввести санкции на российский госдолг, отмечает аналитик.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, котировки нефти провалились в "медвежий" рынок на опасениях перепроизводства и возвращения войны за долю в мировом балансе. Изменения в MSCI Russia подогрели акции Polymetal и оказали давление на "РусГидро". Компания "Интер РАО" отчиталась о росте прибыли по МСФО за январь-сентябрь на 34%, до 55,687 млрд рублей.

Рубль продолжает черпать вдохновение в прогнозах агентства S&P, где не ждут существенных ограничений для РФ, а также в высокой доходности ОФЗ (на первом аукционе Минфина в среду средневзвешенная доходность составила 7,86% годовых) в условиях ожиданий роста ставки ЦБ РФ.

МЭА сохранило прогноз роста спроса в текущем году на уровне 1,3 млн б/с и в 2019 году на уровне 1,4 млн б/с. В целом в докладе говорится о том, что торговые войны могут привести к снижению темпов роста спроса, но текущее падение цен будет компенсировать негативные тенденции. Катастрофическое падение котировок нефти постепенно начинает шевелить производителей. По данным Reuters, партнеры по ОПЕК+ уже обсуждают возможность сокращения добычи на 1,4 млн б/с в 2019 году. Рынок пока слабо верит в подобные перспективы, так как в прошлый раз понадобилось уронить котировки до $27,1 за баррель Brent, чтобы разговоры приобрели конкретный характер.

Нефть дорожает в среду на фоне фиксации "коротких" позиций, однако еще рано говорить о развороте, так как производители пока далеки от каких-либо конкретных решений по ограничению добычи, считает аналитик.

По оценкам аналитиков компании "Алор брокер", поведение российских фондовых индикаторов в среду дает надежду на коррекционный отскок в краткосрочном периоде. Нефть растет после 12 сессий снижения подряд, происходит массовое закрытие "коротких позиций". Цены не пробили вниз зону спроса, что может служить сигналом на продолжение роста от текущих цен. МЭА сохранило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2018 и 2019 годах, что поддержало "нефтебыков".

Укрепление рубля связано с приближением налогового периода, поддержкой со стороны ЦБ РФ (отмена валютных интервенций) и возобновившимся спросом на рублевые бумаги после прошедших аукционов Минфина РФ по ОФЗ. Рубль может перебраться в диапазон 66-67 руб./$1 в ближайшие дни, но после этой коррекции вероятно продолжение роста доллара с целями 70,5 руб./$1.

Нефтегазовый сектор в среду решил отыграть недавний обвал нефти, хотя последняя в среду растет в цене (стоит помнить, что в 2018 году нефтегазовый сектор по доходности сильно опережает все остальные и сам индекс МосБиржи). Выросли бумаги финансового сектора на новостях, что санкции США против России не будут приняты до конца текущего года. В Европе все внимание инвесторов было приковано к одобрению сделки по Brexit кабмином, тогда как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о готовности выйти из ЕС без соглашения, если оно не будет подписано до конца ноября.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, инфляция в США в целом остается сдержанной и не дает ФРС поводов для более резкого ужесточения денежно-кредитной политики. Нефть растет в среду после заявления министра энергетики ОАЭ о готовности ОПЕК+ скорректировать уровень нефтедобычи и сократить его при необходимости. Новости послужили для "быков" неплохим поводом, чтобы увести котировки от психологически важных отметок - $65 для Brent и $55 для WTI. В среду и четверг в США будут опубликованы еженедельные данные по запасам нефти в США. Если отчеты покажут сдержанное увеличение запасов или же их сокращение, это может подтолкнуть нефтяные котировки еще выше.

Индекс МосБиржи после падения ниже 2365 пунктов в течение сессии (средняя полоса Боллинджера дневного графика), устремился в район сопротивления 2385 пунктов. Индекс РТС опускался к минимумам с конца октября, преодолев отметку 1100 пунктов, но затем отвоевал психологически важное значение. Оба индекса, таким образом, достигли краткосрочных целей снижения и теперь могут на какое-то время вернуться к росту в условиях отсутствия новостей по санкциям США к РФ, считает аналитик.

Аналитик ГК Forex Club Иван Марчена также полагает, что коррекцию нефти пока можно назвать "отскоком дохлой кошки" после обвала накануне, превышавшего 6% и опускавшего цену Brent ниже значимого уровня $65 за баррель. Однако давление на нефтяные котировки сохраняется на фоне опасений по поводу избыточного предложения нефти и слабого спроса на этот вид сырья в среднесрочной перспективе.

Поддержка рублю пришла от словесных интервенций министра экономического развития РФ Максима Орешкина, который полагает, что колебания цен на нефть и выплаты российских компаний и банков по внешнему долгу в конце года хоть и повышают нервозность на рынке, но экономика РФ и финансовый рынок сейчас более устойчивы, чем это было в конце 2014 года (ЦБ РФ тогда завершил переход рубля к свободному плаванию). Кроме того, министр полагает, что новые инвесторы, взявшие паузу в период волатильности, вернутся в следующий период стабильности в российские активы, отметил эксперт.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" выросли АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (+10,3%), акции "Астраханьэнергосбыта" (MOEX: ASSB) (+7,4%), "Уралкалия" (MOEX: URKA) (+4,1%).

Расписки Qiwi поднялись к уровням месячной давности на новостях компании о планах пересмотра решения о приостановке выплаты дивидендов в первом квартале 2019 года, что соответствует долгосрочным планам по распределению дополнительных доходов среди акционеров. В ходе телефонной конференции в среду главный финансовый директор (CFO) Qiwi Александр Караваев сообщил, что менеджмент Qiwi планирует рекомендовать совету директоров принять решение о возобновлении дивидендных выплат.

Подешевели бумаги "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (-14,5% и -6,2% "префы"), ПАО ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (-7,3%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-6,4%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-3,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 49,145 млрд рублей (из них 16,352 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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