Рубль уверенно растет к доллару и евро благодаря нефти и отсрочке введения санкций

Москва. 14 ноября. Доллар США и евро усилили снижение на "Московской бирже" в среду вечером, рубль уверенно растет к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти и отсрочке введения США новых антироссийских санкций.

Курс доллара США составил 67,07 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,07 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 75,84 руб./EUR1, опустившись на 1,03 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 1,05 рубля - до 71,02 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно ускорил темпы роста на вечерних торгах, отыгрывая скачок цен на нефть, возобновление покупок на рынке российского госдолга и позитивные результаты аукционов Минфина по первичному размещению ОФЗ (на вечерних торгах индекс "чистых цен" ОФЗ RGBI повысился на 0,9%, до 133,7 пунктов).

Инвесторы позитивно оценили новости о том, что Конгресс США вряд ли успеет одобрить новые антироссийские санкции до конца года Поддержку рублю и рынку российского госдолга и оказывают также позитивные результаты традиционного аукциона Минфина РФ по размещению бумаг госдолга.

Минфин полностью разместил четырехлетние ОФЗ серии 29012 объемом 5 млрд рублей на состоявшемся в первой половине дня аукционе. При этом спрос на бумаги превысил предложение более чем в 2,4 раза, достигнув 12 млрд 215 млн рублей. Цена отсечения была установлена на уровне 99,8% от номинала, что соответствует доходности 7,86% годовых. С учетом того, что доходность последней сделки на закрытие торгов 13 ноября равнялась 7,87%, ведомство разместило бумаги данного выпуска с дисконтом в 1 базисный пункт.

Кроме того, Минфин также полностью разместил трехлетние ОФЗ серии 25083. Всего было продано бумаг на общую сумму 5 млрд рублей при спросе 17 млрд 501 млн рублей и объеме предложения 5 млрд рублей, то есть спрос превысил предложение более чем в 3,5 раза. Цена отсечения была установлена на уровне 96,6% от номинала, что соответствует доходности 8,44% годовых. С учетом того, что доходность последней сделки на закрытие торгов 13 ноября равнялась 8,5%, ведомство разместило бумаги данного выпуска с дисконтом в 6 базисных пунктов.

Ранее в среду стало известно, что американские законодатели заняты вопросами госрасходов, сельского хозяйства и назначениями, поэтому не успевает одобрить законопроект о новых антироссийских санкциях. Кроме того, как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на ряд ключевых сенаторов, острота вопроса несколько спала в результате того, что не было выявлено никаких попыток вмешательства России в промежуточные выборы в США.

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют существенный подъем в ходе торгов в среду после резкого падения днем ранее. Инвесторы взвешивают опасения, что, с одной стороны, глобальная добыча может превысить спрос, в то время как, с другой стороны, страны ОПЕК+ могут пойти на сокращение производства, отмечает Dow Jones.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подорожали на 3,01% и торгуются на уровне $67,46 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подскочили на 2,8% - до $57,25 за баррель.

Проходившие в выходные переговоры стран ОПЕК и их союзников, включая Россию, указывают на возможность сокращения добычи нефти в 2019 году примерно на 1 млн баррелей в сутки.

Между тем Международное энергетическое агентство (МЭА) в ноябрьском отчете, опубликованном в среду, приветствовало возврат избытка предложения на рынке нефти, назвав его страховкой, а не угрозой. При этом МЭА в целом подтвердило прогнозы спроса, но резко повысило оценки добычи в США и в целом в государствах, не входящих в ОПЕК.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин, укреплению рубля на торгах среды в основном способствует перенос введения новых антироссийских санкций США. "Этот перенос фактически означает, что санкции Конгресса США, которые, в том числе, подразумевают существенное ограничение на операции с российским госдолгом, а также на деятельность российских государственных банков, включая запрет проводить расчеты в долларах, либо в итоге не будут приняты, либо будут приняты с серьезными ограничениями. По сути, рынки закладываются в то, что санкции не будут слишком жесткими и повторится сценарий с "РусАлом". Кроме того, укреплению рубля способствуют ожидания того, что цены на нефть после существенного падения все же начнут расти. В основном эти ожидания связаны заявлениями чиновников ОПЕК, что картель будет сокращать добычу, чтобы нефть надолго не уходила ниже отметки $65 за баррель Brent", - отметил Т.Нигматуллин.

"Рубль продолжает торговаться так, как будто в мире больше нет ни нефти, ни внешней конъюнктуры. Отечественная валюта совершенно равнодушна к сырьевым колебаниям, и это как минимум необычно. Рынок знает, что Минфин покупает валюту, но он делает это через агента - ЦБ - и на площадку не выходит. Вопрос в том, что делает сам Центробанк. Минфин сегодня разместил оба запланированных выпуска ОФЗ, причем ведомство выбрало для сегодняшнего аукциона самые интересные рынку выпуски и не прогадало. Тем не менее, Минфину нужны объемы денег значительно большие, чем было привлечено сегодня, а к среднесрочным и длинным выпускам покупатели относятся весьма осторожно. Доллар США закроет сегодняшнюю сессию в пределах 67,15-67,75 руб./$1, евро сохранится внутри диапазона 75,8-76,5 руб./EUR1", - полагает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 15 ноября на 31,63 копейки, до 67,9975 руб./$1, и увеличил курс евро на 68,19 копейки, до 76,7556 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в среду на 8,54 копейки по отношению ко вторнику и составил 67,7791 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 14,99 копейки и составил 67,6226 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 745,696 млн, из которых $1 млрд 213,458 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 532,238 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 38,99 копейки, до 76,4754 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 11,022 копейки и составил 76,3392 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR634,872 млн, из которых EUR287,718 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR347,154 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на отметке 7,61% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,68% годовых. Ставка на срок 1 месяц не изменилась по сравнению со вторником - 7,94%, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 1 б.п. - до 8,37% годовых, ставка на срок 6 месяцев также осталась на уровне предыдущего торгового дня - 8,45% годовых.