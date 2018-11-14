Рубль почти не заметил обвала нефтяных котировок, но укрепился вместе с их ростом - ИК "Велес Капитал"

"После того как накануне стоимость марки Brent обвалилась ниже 65 долл. за баррель впервые с марта текущего года, рубль был вынужден уступить доллару рубеж в 68 руб., однако уже после первого часа торгов в среду пара доллар/рубль вновь скорректировалась ниже данного уровня. В течение дня рубль увеличивал свое преимущество и к вечеру приближался к отметке в 67 против доллара. Отечественной валюте помогали отскок нефтяных котировок и коррекция доллара на глобальных площадках большую часть дня (в основном как результат возросших надежд на достижение прогресса в торговых отношениях США и Китая). Однако ключевым фактором, поддержавшим рубль, стало снижение интенсивности темы новых антироссийских санкций, в том числе информация о возможном "переносе" введения новых санкций Конгрессом США уже на 2019 г. В то же время баланс сил на рынке нефти остается достаточно шатким, а доллар уже в ближайшее время может начать восстанавливать позиции на глобальных площадках, если надежды инвесторов на урегулирование торговых конфликтов не получат новых подтверждений", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.