.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Текущие доходности возвращают рубль в число высокодоходных валют, что обеспечивает ему поддержку на рынке - "Открытие Брокер"
.
14 ноября 2018 года 17:06
Текущие доходности возвращают рубль в число высокодоходных валют, что обеспечивает ему поддержку на рынке - "Открытие Брокер"
"Рубль продолжает черпать вдохновение в прогнозах S&P, где не ждут существенных ограничений для РФ, а также в высокой доходности ОФЗ. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4465 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 7,61%, недельная снизилась до 7,68%, а месячная осталась на уровне 7,94%. Минфин проводит в среду аукционы ОФЗ. На первом из них были размещены облигации федерального займа с переменным купоном в объёме 5 млрд рублей по номиналу. Спрос составил 12,215 млрд рублей, а средневзвешенная доходность - 7,86%. Дата погашения бумаг приходится на 16 ноября 2022 года. Минфин давно не проводил размещение бумаг с переменным купоном, которые ещё в первой половине года пользовались заметно меньшим спросом. Однако в условиях роста ожиданий роста ставки ЦБ интерес к ним повысился. Текущие доходности возвращают рубль в число высокодоходных валют, что обеспечивает ему поддержку на рынке. И, естественно, если раньше отечественные аналитики прогнозировали средней тяжести ограничения со стороны США, то к ним теперь присоединилось одно из трёх крупнейших рейтинговых агентств", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
.
14 ноября 2018 года 19:45
Москва. 14 ноября. Доллар США и евро усилили снижение на "Московской бирже" в среду вечером, рубль уверенно растет к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти и отсрочке введения США новых антироссийских санкций. читать дальше
.14 ноября 2018 года 19:38
Москва. 14 ноября. Рынок акций РФ завершил торги в среду ростом индексов на фоне наметившейся коррекции мировых площадок после снижения, индекс РТС поднялся к 1120 пунктам за счет роста нефти и укрепления рубля на санкционных новостях; лидерами роста среди "фишек" стали обновившие максимумы с осени 2011 года бумаги "Распадской" на ожиданиях принятия дивидендной политики. читать дальше
.14 ноября 2018 года 19:30
Москва. 14 ноября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду умеренно подрастают на фоне сообщений о том, что Конгресс США вряд ли успеет одобрить новые антироссийские санкции до конца года. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) стабильны в цене, что в итоге ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.14 ноября 2018 года 19:00
"На валютной секции Московской биржи российский рубль уверенно укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар упал 1,4%, отступив до 67,2 рубля, евро потерял 1,3%, уйдя в район 76 рублей. Стоит отметить, что стойкость российская валюта начала проявлять... читать дальше
.14 ноября 2018 года 18:20
Рубль почти не заметил обвала нефтяных котировок, но укрепился вместе с их ростом - ИК "Велес Капитал"
"После того как накануне стоимость марки Brent обвалилась ниже 65 долл. за баррель впервые с марта текущего года, рубль был вынужден уступить доллару рубеж в 68 руб., однако уже после первого часа торгов в среду пара доллар/рубль вновь скорректировалась ниже данного уровня. В течение дня рубль... читать дальше
.14 ноября 2018 года 17:50
На рынке нефти резкие распродажи наподобие той, которая случилась во вторник и привела к снижению цен на 7%, являются редкостью, указывает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. При этом она может быть связана с панической реакцией торговых роботов на заметное изменение... читать дальше
.14 ноября 2018 года 17:21
"Доходность по эталонным 10-летним казначейским облигациям США за неделю опустилась на 10 б.п. и сейчас составляет 3,14%. Такая динамика кажется слабой, принимая во внимание ситуацию на рынке. Во-первых, завершились промежуточные выборы в Конгресс, а вместе с этим снизился риск новых сокращений... читать дальше
.14 ноября 2018 года 16:49
Рублю придется балансировать между слабостью цен на нефть и появлением предпосылок для продления санкционной отсрочки - БКС
"К середине недели рубль пытается зафиксироваться вблизи уровня 67,8 при более чем 22%-ном спаде нефтяных котировок от уровней начала октября. Следует заметить, что при столь существенном снижении нефтяных цен рублёвый актив на данный момент ослабился всего на 4,5% в сравнении с началом октября.... читать дальше
.14 ноября 2018 года 16:15
"Цены на нефть установили новый исторический антирекорд, показав падение 12 торговых дней подряд. Потери от годовых максимумов составили почти 30%, причём потери вчерашнего дня достигли 7%. Сегодня нефтяные котировки показывают робкие попытки восстановления, но драйверов для роста пока нет.... читать дальше
.14 ноября 2018 года 15:47
Риски коррекции до конца года вплоть до 2200 пунктов по индексу МосБиржи остаются высокими - ИК "ФИНАМ"
"До конца сессии не предвидится нового негатива, поэтому частично все фондовые рынки могут немного восстановить позиции. С технической точки зрения, картина по российскому рублёвому индексу пока выглядит нейтрально. Пока риски коррекции до конца года вплоть до 2200 пунктов остаются высокими.... читать дальше
.14 ноября 2018 года 15:41
Москва. 14 ноября. Доллар США и евро в среду днем перешли к снижению на "Московской бирже" после небольшого утреннего роста, рубль развернулся вверх и повышается к бивалютной корзине благодаря отскоку на рынке нефти. читать дальше
.14 ноября 2018 года 15:18
"Минфин РФ сегодня на первичных аукционах ОФЗ предлагает 4х и 3хлетние бумаги по 5 млрд. руб. каждого выпуска. Госбюджет за 10 месяцев исполнен с профицитом в 3 трлн руб. или 3,6% ВВП. Отметим рост ВВП РФ в 3 квартале на 1,3% и профицит торгового баланса за месяц с 15,797 до 18,485 млрд долл.... читать дальше
.14 ноября 2018 года 14:40
"Разговоры о том, что конгресс США не успеет принять законопроект о новых санкциях против России до конца этого года, приободрили российский рынок в целом и рубль в частности. В качестве причины отсрочки называется спешка с внутренними законопроектами, которые американские чиновники поставили в... читать дальше
.14 ноября 2018 года 14:25
В ожидании выхода данных по инфляции в США индекс Мосбиржи будет консолидироваться вблизи 2360 пунктов - Dukascopy Bank SA
"Сегодняшний день на Московской бирже начался с падения индексов акций, которые двигались вслед за бумагами нефтегазовых компаний. Так, в первую половину торговой сессии среды индекс Мосбиржи опустился до отметки 2354 пунктов. Индексы на биржах европейских стран также сегодня торгуются в... читать дальше
.14 ноября 2018 года 13:58
"Рубль проявляет устойчивость к коррекции на нефтяном рынке, слабея не так значительно как другие валюты EM, зависящие от нефти (бразильский реал, мексиканское песо). Устойчивость рубля во многом связана с отменой покупок валюты ЦБ и сохраняющимся высоким сальдо платежного баланса. Более того,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.