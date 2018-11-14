Текущие доходности возвращают рубль в число высокодоходных валют, что обеспечивает ему поддержку на рынке - "Открытие Брокер"

"Рубль продолжает черпать вдохновение в прогнозах S&P, где не ждут существенных ограничений для РФ, а также в высокой доходности ОФЗ. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4465 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 7,61%, недельная снизилась до 7,68%, а месячная осталась на уровне 7,94%. Минфин проводит в среду аукционы ОФЗ. На первом из них были размещены облигации федерального займа с переменным купоном в объёме 5 млрд рублей по номиналу. Спрос составил 12,215 млрд рублей, а средневзвешенная доходность - 7,86%. Дата погашения бумаг приходится на 16 ноября 2022 года. Минфин давно не проводил размещение бумаг с переменным купоном, которые ещё в первой половине года пользовались заметно меньшим спросом. Однако в условиях роста ожиданий роста ставки ЦБ интерес к ним повысился. Текущие доходности возвращают рубль в число высокодоходных валют, что обеспечивает ему поддержку на рынке. И, естественно, если раньше отечественные аналитики прогнозировали средней тяжести ограничения со стороны США, то к ним теперь присоединилось одно из трёх крупнейших рейтинговых агентств", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.