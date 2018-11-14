Рубль возобновил укрепление к доллару и евро благодаря отскоку на рынке нефти

Москва. 14 ноября. Доллар США и евро в среду днем перешли к снижению на "Московской бирже" после небольшого утреннего роста, рубль развернулся вверх и повышается к бивалютной корзине благодаря отскоку на рынке нефти.

Курс доллара США составил 67,82 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 30,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 76,46 руб./EUR1, опустившись на 41,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 35,59 копейки - до 71,71 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 15 ноября на 31,63 копейки, до 67,9975 руб./$1, и увеличил курс евро на 68,19 копейки, до 76,7556 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вверх и укрепляется к доллару и евро на дневных торгах, реагируя на динамику рынка нефти, цены на которую корректируются вверх после существенного падения накануне (в пределах 7% по эталонным маркам Brent и WTI).

Поддержку внутреннему валютному рынку также оказывает первое за две недели укрепление рынка ОФЗ - в середине дня индекс "чистых цен" ОФЗ RGBI повысился на 0,6%, до 133,3 пунктов - и позитивные результаты аукциона Минфина по первичному размещению ОФЗ.

Минфин полностью разместил четырехлетние ОФЗ серии 29012 объемом 5 млрд рублей на состоявшемся в первой половине дня аукционе. При этом спрос на бумаги превысил предложение более чем в 2,4 раза, достигнув 12 млрд 215 млн рублей. Цена отсечения была установлена на уровне 99,8% от номинала, что соответствует доходности 7,86% годовых. С учетом того, что доходность последней сделки на закрытие торгов 13 ноября равнялась 7,87%, ведомство разместило бумаги данного выпуска с дисконтом в 1 базисный пункт.

Кроме того, Минфин позднее в среду проведет аукцион по размещению трехлетних ОФЗ серии 25083 на сумму также 5 млрд рублей.

Определенную поддержку рублю оказывают также новости о том, что Конгресс США вряд ли успеет одобрить новые антироссийские санкции до конца года, так как законодатели сейчас заняты вопросами госрасходов, сельского хозяйства и назначениями, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на ряд ключевых сенаторов. Летом группа сенаторов, представляющих обе ключевые партии, разработала законопроект с новыми мерами наказания для России, в том числе за якобы имевшее место вмешательство в выборы в США.

Однако сейчас Конгресс дорабатывает последние недели в старом составе и может не успеть одобрить законопроект. Кроме того, острота вопроса несколько спала в результате того, что не было выявлено никаких попыток вмешательства России в промежуточные выборы в США.

Цены на нефть в среду перешли от снижения к росту после падения почти на 7% накануне, однако аналитики сомневаются в устойчивости повышения. Страны ОПЕК и их союзники обсуждают сокращение добычи нефти в 2019 году, сообщили Thomson Reuters три источника, знакомые с ситуацией. По их словам, этот вариант был одним из сценариев, обсуждавшихся на встрече министров энергетики Саудовской Аравии, России и других стран в Абу-Даби в воскресенье, и пока стороны не отказались от этого варианта полностью. Снижение добычи может составить до 1,4 млн баррелей в сутки.

Январский контракт на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подорожал на 0,7%, до $65,93 за баррель. Нефть WTI с поставкой в декабре поднялась на 0,22%, до $55,81 за баррель. Ранее в ходе торгов Brent опускалась до $65,02 за баррель, WTI - до $55,13.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в ноябрьском отчете приветствовало возврат избытка предложения на рынке нефти, назвав его страховкой, а не угрозой. МЭА отмечает, что запасы увеличиваются четвертый месяц подряд. И данные за октябрь, которые будут опубликованы в следующем месяце, уже могут превысить средний пятилетний уровень, взятый за основу оценки эффективности сделки ОПЕК+.

МЭА в целом подтвердило прогнозы спроса, но резко повысило оценки добычи в США и в целом в странах, не входящих в ОПЕК.

"Основным фактором, удерживающим рубль от более существенного падения за последние дни вслед за обвалом цен на нефть, является снижение интенсивности темы новых антироссийских санкций. К среде рынок и вовсе получил информацию о возможном "переносе" введения новых санкций Конгрессом США уже на 2019 год, что стало главной причиной возвращения рублю рубежа в 68 руб./$1. В свою очередь, стабилизация цены на нефть выше $65 за баррель по марке Brent и дальнейшая коррекция доллара к большинству валют на развивающихся рынках (как результат возросших надежд на достижение прогресса в торговых отношениях США и Китая) выступают в среду лишь второстепенными факторами поддержки рубля", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Позиции российской валюты остаются довольно уязвимыми, хотя определенная поддержка для российской валюты может появиться на следующей неделе по мере приближения к пику налоговых платежей. Кроме того, если ОПЕК в преддверии встречи 5 декабря начнет подавать сигналы о готовности сбалансировать рынок, это также может стать поводом для продолжения восстановления позиций рубля к началу декабря", - отмечает аналитик Нордеа банка Денис Давыдов.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на отметке 7,61% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,68% годовых. Ставка на срок 1 месяц не изменилась по сравнению со вторником - 7,94%, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 1 б.п. - до 8,37% годовых, ставка на срок 6 месяцев также осталась на уровне предыдущего торгового дня - 8,45% годовых.