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14 ноября 2018 года 16:15
Фундаментальных причин для хорошего роста цен на нефть пока нет - ИК "ФИНАМ"
"Цены на нефть установили новый исторический антирекорд, показав падение 12 торговых дней подряд. Потери от годовых максимумов составили почти 30%, причём потери вчерашнего дня достигли 7%. Сегодня нефтяные котировки показывают робкие попытки восстановления, но драйверов для роста пока нет. Баррель марки Brent пока удержал отметку 65$, а WTI зацепилась за уровень поддержки 55$ за баррель. Объём спекулятивных "коротких" позиций на рынке нефти взлетел до годового максимума, поэтому чисто технический отскок на несколько процентов после такого обвала мы можем увидеть довольно скоро. Однако фундаментальных причин для хорошего роста цен на нефть пока нет. Несмотря на все разговоры об очередном сокращении квот на добычу, все страны продолжают её наращивать, при этом спрос в мире начинает падать", - комментирует ситуацию эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.
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14 ноября 2018 года 19:45
Москва. 14 ноября. Доллар США и евро усилили снижение на "Московской бирже" в среду вечером, рубль уверенно растет к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти и отсрочке введения США новых антироссийских санкций. читать дальше
.14 ноября 2018 года 19:38
Москва. 14 ноября. Рынок акций РФ завершил торги в среду ростом индексов на фоне наметившейся коррекции мировых площадок после снижения, индекс РТС поднялся к 1120 пунктам за счет роста нефти и укрепления рубля на санкционных новостях; лидерами роста среди "фишек" стали обновившие максимумы с осени 2011 года бумаги "Распадской" на ожиданиях принятия дивидендной политики. читать дальше
.14 ноября 2018 года 19:30
Москва. 14 ноября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду умеренно подрастают на фоне сообщений о том, что Конгресс США вряд ли успеет одобрить новые антироссийские санкции до конца года. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) стабильны в цене, что в итоге ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.14 ноября 2018 года 19:00
"На валютной секции Московской биржи российский рубль уверенно укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар упал 1,4%, отступив до 67,2 рубля, евро потерял 1,3%, уйдя в район 76 рублей. Стоит отметить, что стойкость российская валюта начала проявлять... читать дальше
.14 ноября 2018 года 18:20
Рубль почти не заметил обвала нефтяных котировок, но укрепился вместе с их ростом - ИК "Велес Капитал"
"После того как накануне стоимость марки Brent обвалилась ниже 65 долл. за баррель впервые с марта текущего года, рубль был вынужден уступить доллару рубеж в 68 руб., однако уже после первого часа торгов в среду пара доллар/рубль вновь скорректировалась ниже данного уровня. В течение дня рубль... читать дальше
.14 ноября 2018 года 17:50
На рынке нефти резкие распродажи наподобие той, которая случилась во вторник и привела к снижению цен на 7%, являются редкостью, указывает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. При этом она может быть связана с панической реакцией торговых роботов на заметное изменение... читать дальше
.14 ноября 2018 года 17:21
"Доходность по эталонным 10-летним казначейским облигациям США за неделю опустилась на 10 б.п. и сейчас составляет 3,14%. Такая динамика кажется слабой, принимая во внимание ситуацию на рынке. Во-первых, завершились промежуточные выборы в Конгресс, а вместе с этим снизился риск новых сокращений... читать дальше
.14 ноября 2018 года 17:06
Текущие доходности возвращают рубль в число высокодоходных валют, что обеспечивает ему поддержку на рынке - "Открытие Брокер"
"Рубль продолжает черпать вдохновение в прогнозах S&P, где не ждут существенных ограничений для РФ, а также в высокой доходности ОФЗ. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4465 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 7,61%, недельная снизилась до 7,68%, а месячная... читать дальше
.14 ноября 2018 года 16:49
Рублю придется балансировать между слабостью цен на нефть и появлением предпосылок для продления санкционной отсрочки - БКС
"К середине недели рубль пытается зафиксироваться вблизи уровня 67,8 при более чем 22%-ном спаде нефтяных котировок от уровней начала октября. Следует заметить, что при столь существенном снижении нефтяных цен рублёвый актив на данный момент ослабился всего на 4,5% в сравнении с началом октября.... читать дальше
.14 ноября 2018 года 15:47
Риски коррекции до конца года вплоть до 2200 пунктов по индексу МосБиржи остаются высокими - ИК "ФИНАМ"
"До конца сессии не предвидится нового негатива, поэтому частично все фондовые рынки могут немного восстановить позиции. С технической точки зрения, картина по российскому рублёвому индексу пока выглядит нейтрально. Пока риски коррекции до конца года вплоть до 2200 пунктов остаются высокими.... читать дальше
.14 ноября 2018 года 15:41
Москва. 14 ноября. Доллар США и евро в среду днем перешли к снижению на "Московской бирже" после небольшого утреннего роста, рубль развернулся вверх и повышается к бивалютной корзине благодаря отскоку на рынке нефти. читать дальше
.14 ноября 2018 года 15:18
"Минфин РФ сегодня на первичных аукционах ОФЗ предлагает 4х и 3хлетние бумаги по 5 млрд. руб. каждого выпуска. Госбюджет за 10 месяцев исполнен с профицитом в 3 трлн руб. или 3,6% ВВП. Отметим рост ВВП РФ в 3 квартале на 1,3% и профицит торгового баланса за месяц с 15,797 до 18,485 млрд долл.... читать дальше
.14 ноября 2018 года 14:40
"Разговоры о том, что конгресс США не успеет принять законопроект о новых санкциях против России до конца этого года, приободрили российский рынок в целом и рубль в частности. В качестве причины отсрочки называется спешка с внутренними законопроектами, которые американские чиновники поставили в... читать дальше
.14 ноября 2018 года 14:25
В ожидании выхода данных по инфляции в США индекс Мосбиржи будет консолидироваться вблизи 2360 пунктов - Dukascopy Bank SA
"Сегодняшний день на Московской бирже начался с падения индексов акций, которые двигались вслед за бумагами нефтегазовых компаний. Так, в первую половину торговой сессии среды индекс Мосбиржи опустился до отметки 2354 пунктов. Индексы на биржах европейских стран также сегодня торгуются в... читать дальше
.14 ноября 2018 года 13:58
"Рубль проявляет устойчивость к коррекции на нефтяном рынке, слабея не так значительно как другие валюты EM, зависящие от нефти (бразильский реал, мексиканское песо). Устойчивость рубля во многом связана с отменой покупок валюты ЦБ и сохраняющимся высоким сальдо платежного баланса. Более того,... читать дальше
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