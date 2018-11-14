В ожидании выхода данных по инфляции в США индекс Мосбиржи будет консолидироваться вблизи 2360 пунктов - Dukascopy Bank SA

"Сегодняшний день на Московской бирже начался с падения индексов акций, которые двигались вслед за бумагами нефтегазовых компаний. Так, в первую половину торговой сессии среды индекс Мосбиржи опустился до отметки 2354 пунктов. Индексы на биржах европейских стран также сегодня торгуются в отрицательной зоне. Вышедшая в Китае макроэкономическая статистика оказалось неоднозначной, тем самым она не поддержала рынок. Дело в том, что темпы промышленного производства в Китае выросли незначительно и не смогли компенсировать негативный эффект на рынке, возникший от резкого обвала цен на нефть. Что касается второй половины торговой сессии, то, по нашим оценкам, индекс Мосбиржи в ожидании выхода данных по инфляции в США будет консолидироваться вблизи отметки 2360 пунктов. Если темпы роста индекса потребительских цен ускорятся, то опасения среди участников торгов того, что ФРС будет и далее повышать ставки, усилятся", - прогнозирует руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.