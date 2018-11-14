Brent/WTI перепроданы как никогда с 2014 года - ITI Capital

"Согласно индикатору RSI 14 дней, уровень перепроданности нефти марки Brent находится на уровне, когда нефть торговалась около $30/баррель после снижения 11 сессий подряд. Следовательно, мы ждем отскока от текущих уровней до $75/баррель на фоне новых договоренностей между США и Китаем в конце месяца и роста глобальных рынков. Текущий уровень поддержки - $65,54. Хотелось бы отметить что падение нефти происходит вопреки рекордному росту импорта из Китая в октябре. Помимо рекордного роста добычи в США (11,6 млн. барр./сутки в начале ноября) и в других странах ОПЕК +, которые только наращивали добычу в последнее месяцы, октябрьские продажи на фондовом рынке стали одним из важнейших факторов для коррекции цен на нефть. Это выражается в высокой корреляции с основными фондовыми индексами. Рынок боится, что ОПЕК не примет решение о сокращении поставки нефти 6 декабря в Вене на 1 млн барр./сутки (до 32,3 млн барр./сутки) в связи с последней риторикой Дональда Трампа. Мы считаем что в итоге ОПЕК+ сократит добычу ввиду сезонности и предыдущих договоренностей", - указывает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.