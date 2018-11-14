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14 ноября 2018 года 11:55

Рынок акций РФ после негативного старта сбавил темпы отката на фоне попыток стабилизации нефти

Москва. 14 ноября. Рынок акций РФ после негативного открытия в среду сбавил темпы отката на фоне попыток нефти стабилизироваться после обвала накануне; индекс МосБиржи нашел поддержку в район 2360 пунктов на санкционных новостях по России, хотя давление на индикатор оказывает укрепление рубля.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2361,37 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1095,52 пункта (-0,4%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,4%.

Доллар снизился до 67,89 рубля (-0,24 рубля).

Агентство Bloomberg со ссылкой на ряд ключевых сенаторов США сообщило в среду, что Конгресс США, скорее всего, отложит принятие новых санкций против РФ до 2019 года, так как законодатели сейчас заняты вопросами госрасходов, сельского хозяйства и назначениями.

Тем временем, в Кремле не берутся прогнозировать, какой будет "вторая волна" рестрикций США в отношении России, отмечают непредсказуемость действий Вашингтона в последнее время, а также констатируют неизбежность ухудшения отношений РФ и США после новой серии санкций и обещают подумать над ответными мерами.

Подешевели рублевые акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,7%).

Подросли бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), "Мосбиржи" (+1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%).

Индексы в США во вторник снизились вслед за нефтью, хотя сессия начиналась с роста на ожиданиях, что новые переговоры США и Китая помогут решить торговые споры двух стран. Согласно сообщениям в американских СМИ, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ вскоре посетит США, чтобы подготовить встречу лидеров двух стран на саммите G20 в Аргентине в конце ноября.

Снижение нефти усилили заявления президента США Дональда Трампа, который выразил неодобрение потенциального сокращения добычи ОПЕК.

В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов (Япония подросла на 0,1%, Китай потерял 0,9%) на фоне самого значительного с 2015 года снижения цен на нефть, минусуют Европа (FTSE, DAX, CAC 40 снизились на 0,6-0,9%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).

Поток статданных в азиатском регионе не внес ясности, хотя часть китайских показателей тревожит инвесторов и заставляет ожидать от Пекина дополнительных мер стимулирования, пишет Financial Times.

Подъем розничных продаж в Китае замедлился в октябре до минимума за пять месяцев, рост продаж новостроек - до минимума за полгода. Вместе с тем темпы повышения промпроизводства и инвестиций в основные средства усилились.

Экономика Японии в третьем квартале возобновила снижение, наблюдавшееся в начале текущего года: ВВП снизился на 0,3% относительно апреля-июня и на 1,2% в годовом выражении. Аналитики в среднем ожидали сокращения на 0,3% и 1% соответственно.

Нефть утром в среду делает попытки стабилизации после обвала накануне и перехода Brent к "медвежьему" тренду. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $65,43 за баррель (-0,1% и -6,6% во вторник), декабрьская цена WTI - $55,49 за баррель (-0,4% и -7,1% накануне).

WTI завершила падением во вторник 12-ю сессию подряд, что является рекордно длительным периодом непрерывного снижения цены с начала отслеживания этих данных в 1983 году. Падение Brent с октябрьского пика достигло 24%, что указывает на "медвежий" тренд на рынке.

По словам аналитика социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаила Мащенко, падение нефти накануне ускорилось после выхода обновленных прогнозов ОПЕК, которые оказались откровенно "медвежьими". Картель повысил прогноз по поставкам и понизил оценку мирового спроса, ожидая возвращения переизбытка предложения в следующем году. Во многом в этих цифрах находит отражение активность стран не-ОПЕК (особенно это касается сланцевых производителей США).

Между тем такой пессимизм картеля может подразумевать, что на декабрьском саммите ОПЕК будут приняты более жесткие меры в контексте сокращения добычи, что способно ослабить напряженность на рынке. Теперь игроки будут еще внимательнее мониторить дальнейшие сигналы картеля, который может пойти на вербальные интервенции в качестве анонса саммита и поддержать рынок или как минимум удержать его от дальнейшего, столь агрессивного падения. В краткосрочной перспективе неспособность Brent зацепиться за уровень $65 за баррель повлечет новую волну продаж, считает аналитик.

По словам главного аналитика банка "Глобэкс" Виктора Веселова, рынок акций остается слабым на фоне упавшей нефти и просевших индексов в Китае. Инвесторов волнует решение вопросов по торговой войне между США и Китаем, намеченное на конец ноября, и в ожидании позитивного исхода этого события развивающиеся рынки могут получить поддержку покупателей до конца ноября.

В среду внимание инвесторов будет сосредоточено на выступлении главы ФРС США, который может подтвердить намерение Комитета по открытым рынкам повысить верхний уровень процентной ставки в декабре 2018 года и в 2019 году в ответ на рост экономики с целью недопущения чрезмерного роста инфляции. Это поддержит доллар во второй половине дня в среду. Нефть может продолжить снижение из-за ожиданий увеличения запасов нефти в США (согласно прогнозу от Bloomberg, резервы нефти за неделю вырастут на 2,8 млн баррелей, официальный отчет Минэнерго будет опубликован в четверг).

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский также отмечает, что цены Brent скорректировались от максимумов начала октября уже примерно на 25%, в то время как индекс РТС потерял от максимумов начала октября около 8%. Отчасти сдерживают негативные настроения от падения нефтяных цен акции внутренних секторов, отчасти - общая недороговизна российских "фишек" по сравнительным мультипликаторам (даже с учетом последнего снижения нефтяных цен).

Внешний фон остается не самым благоприятным для индекса МосБиржи, за счет этого базовым сценарием может стать снижение в район 2350 пунктов. При этом по мере стабилизации внешнего фона российский рынок постепенно накапливает потенциал для заметного восстановления. С точки зрения спекулятивной составляющей покупка широкого спектра бумаг при значениях индекса ниже или вблизи 2350 пунктов с горизонтом в несколько недель начинает смотреться привлекательно, считает аналитик.

По словам заместителя председателя правления Локо-банка Андрея Люшина, нефть упала на новостях о снижении прогнозов по спросу на нее в следующем году, при этом было полностью проигнорировано исследование МЭА, прогнозирующего рост спроса на нефть к 2040 году на 12% против текущих уровней. Все это указывает на то, что снижение нефти носит управляемый и вынужденный характер для большого количества игроков, что может вылиться в сильный отскок вверх. Глубокой технической целью сейчас является уровень $57 за баррель Brent - от него можно рассчитывать риски по длинным позициям.

По оценке члена правления ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Хохрина, играть сейчас "на отскок" нефти кажется малоперспективным занятием. После столь стремительного падения рынок обычно не способен к заметному росту. Остановка самого падения очень возможна, даже с некоторыми потугами к подъему, но далее более вероятна следующая волна продаж с целью по Brent в районе $60 за баррель. После почти 3-летнего нефтяного ралли длиной в $60 (от $26 до $86 за баррель) и масштабной коррекции рынок будет стремиться к поиску равновесия, которое видится в пределах $50-70 за баррель. Ценовые колебания будут затихать (высокая волатильность сменяется низкой), и спекуляции будут носить разве что кратковременный и тактический характер, считает эксперт.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (-6,7% и -4,8% "префы"), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-1,9%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-1,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,4%), GDR En+ (MOEX: ENPL) Group (-1,3%).

Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по МСФО за январь-сентябрь этого года выросла на 34%, до 55,7 млрд рублей, следует из отчетности компании. При этом показатель EBITDA отчетных сегментов увеличился за период на 28,6%, до 87,4 млрд рублей.

Подорожали бумаги Polymetal (MOEX: POLY) (+5,4%), "Русгрэйн холдинга" (MOEX: RUGR) (+3,5%), "Уралкалия" (MOEX: URKA) (+3,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 8 млрд рублей (из них 2,8 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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