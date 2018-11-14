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14 ноября 2018 года 13:23
Позиции российской валюты остаются довольно уязвимыми - "Нордеа Банк"
"Рубль тестирует отметку 68 в паре с долларом на фоне снижения нефти к отметкам 65 долл./бар. С учетом того, что нефть снизилась более чем на 8% с начала недели, рубль довольно устойчив. Риски для российской валюты по-прежнему остаются повышенными в связи с действием сразу нескольких факторов. Помимо коррекции на нефтяном рынке, весь блок валют развивающихся стран умеренно снижается из-за крайне сильной динамики доллара. Санкционные риски также остаются ключевой темой для рынка. Накануне один из сенаторов от республиканской партии заявил, что рассмотрение законопроекта DASKAA по антироссийским санкциям, вероятно, переносится на 2019 год. В то же время это не отменяет рисков введения санкций по делу Скрипалей, решение по которым может быть принято и до конца текущего года. Позиции российской валюты остаются довольно уязвимыми. Определенная поддержка для российской валюты может появиться на следующей неделе по мере приближения к пику налоговых платежей. Кроме того, если ОПЕК в преддверии встречи 5 декабря начнет подавать сигналы о готовности сбалансировать рынок, это также может стать поводом для частичного восстановления позиций рубля к началу декабря", - отмечают эксперты "Нордеа Банка".
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14 ноября 2018 года 13:00
Ослабление курса рубля до 80 руб./$1 маловероятно, считает экономист Citi по РФ Иван Чакаров. "Конечно, если будут введены новые санкции, курс рубля может ослабнуть до 70 рублей за доллар, но в 80-85 рублей за доллар в базовом сценарии я не верю. Если будут введены более жесткие, чем ожидается,... читать дальше
.14 ноября 2018 года 12:25
"Согласно индикатору RSI 14 дней, уровень перепроданности нефти марки Brent находится на уровне, когда нефть торговалась около $30/баррель после снижения 11 сессий подряд. Следовательно, мы ждем отскока от текущих уровней до $75/баррель на фоне новых договоренностей между США и Китаем в конце... читать дальше
.14 ноября 2018 года 12:14
считают аналитики "Нордеа Банка". - Контракты Brent накануне снизились более чем на 7%, WTI в свою очередь подешевела почти на 8%, что стало самым сильным движением в февраля 2015г. Триггером для распродаж выступил ежемесячный отчет ОПЕК. Картель в ноябрьском обзоре отмечает, что, несмотря на то,... читать дальше
.14 ноября 2018 года 11:55
обвал нефти. Когда в начале ноября нефть превышала 85 долл./барр., мы с достаточной уверенностью говорили, что на рынке эйфория, а впереди глубокая коррекция, - комментирует ситуацию на рынке нефти эксперт ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Хохрин. - Уверенности хватило даже на то, чтобы сыграть... читать дальше
.14 ноября 2018 года 11:55
Москва. 14 ноября. Рынок акций РФ после негативного открытия в среду сбавил темпы отката на фоне попыток нефти стабилизироваться после обвала накануне; индекс МосБиржи нашел поддержку в район 2360 пунктов на санкционных новостях по России, хотя давление на индикатор оказывает укрепление рубля. читать дальше
.14 ноября 2018 года 11:40
"В условиях ухудшения рыночной конъюнктуры Минфин РФ решил сократить объем предложения нового госдолга на аукционе до 10 млрд руб. и укоротил дюрацию бумаг. Сегодня инвесторам будет предложен флоатер ОФЗ 29012 (погашение 16.11.2022 г.) и ОФЗ с постоянным купоном 25083 (погашение 15.12.2021 г.) по... читать дальше
.14 ноября 2018 года 11:29
"Важным драйвером давления на нефтяные котировки в последнем месяце стало возобновление спекуляций вокруг перепроизводства. По прогнозам, рост добычи в будущем году должен превысить увеличение спроса почти вдвое. В этом плане Америка уже сейчас бьет все рекорды, что заставляет ОПЕК прогнозировать... читать дальше
.14 ноября 2018 года 11:18
MSCI включил Polymetal в индекс MSCI Russia и исключил РусГидро по итогам пересмотра, как и ожидалось
(добавлены 4-6-й абзацы) Индексный провайдер MSCI, как и ожидалось, включил акции Polymetal (MOEX: POLY) в индекс MSCI Russia по итогам ноябрьского полугодового пересмотра, результаты которого были объявлены в ночь на 14 ноября 2018 года по московскому времени, сообщил агентству "Интерфакс"... читать дальше
.14 ноября 2018 года 11:08
На горизонте текущей недели в паре доллар/рубль ориентируемся на диапазон 66,50-68,50 руб/долл. - Промсвязьбанк
"Общий относительно слабый риск-аппетит на глобальных рынках и продолжение снижения нефтяных котировок продолжали оказывать умеренное давление на позиции рубля в ходе вчерашних торгов, - отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. - По итогам дня рубль вчера потерял около 0,4%, а пара... читать дальше
.14 ноября 2018 года 10:54
"Сегмент ОФЗ вчера предпринял очередную и не слишком успешную попытку стабилизации. Доходности прибавили еще 3-5 бп для большинства бумаг, совершив рывок уже на 10-40 бп вверх за последние 5 торговых дней. Обвал на нефтяном рынке в вечернюю сессию вторника оставляет крайне мало шансов на успех... читать дальше
.14 ноября 2018 года 10:49
"На рынке нефти практически полностью ушла премия за иранский сценарий из-за чего наблюдалась распродажа нефтяных фьючерсов. На первый план вышли фундаментальные факторы. Рост коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов и укрепление доллара оказывают давление на цены. Предотвратить дальнейший рост... читать дальше
.14 ноября 2018 года 10:37
Сложившийся на утро среды внешний фон аналитик ИФК "Солид" Вадим Кравчук оценивает как умеренно негативный. Bloomberg сообщает, что сегодня могут быть предъявлены новые обвинительные заключения в рамках расследования Мюллера по делу о вмешательстве РФ в американские выборы. Это увеличит... читать дальше
.14 ноября 2018 года 10:35
Москва. 14 ноября. Доллар США и евро слегка растут на "Московской бирже" в среду утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне продолжающегося падения нефти. читать дальше
.14 ноября 2018 года 10:29
"Главным событием вчерашнего дня стал обвал нефтяных цен, которые во вторник вечером опускались ниже отметки 65 долларов за баррель. Весомых причин такого падения в общем-то не было - небольшое снижение ОПЕК прогноза спроса на нефть и твит Трампа о высоких ценах на нефть таковыми не являются. По... читать дальше
.14 ноября 2018 года 10:11
"Рубль, по большому счёту, игнорировал провал котировок нефти. К вечеру баррель Brent стоил около 4550 рублей. Всему виной рост доходностей по ОФЗ до 9%, что существенно перекрывает инфляционные ожидания на ближайшие месяцы, а также создаёт существенный разрыв доходностей с американскими... читать дальше
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