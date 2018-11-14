Позиции российской валюты остаются довольно уязвимыми - "Нордеа Банк"

"Рубль тестирует отметку 68 в паре с долларом на фоне снижения нефти к отметкам 65 долл./бар. С учетом того, что нефть снизилась более чем на 8% с начала недели, рубль довольно устойчив. Риски для российской валюты по-прежнему остаются повышенными в связи с действием сразу нескольких факторов. Помимо коррекции на нефтяном рынке, весь блок валют развивающихся стран умеренно снижается из-за крайне сильной динамики доллара. Санкционные риски также остаются ключевой темой для рынка. Накануне один из сенаторов от республиканской партии заявил, что рассмотрение законопроекта DASKAA по антироссийским санкциям, вероятно, переносится на 2019 год. В то же время это не отменяет рисков введения санкций по делу Скрипалей, решение по которым может быть принято и до конца текущего года. Позиции российской валюты остаются довольно уязвимыми. Определенная поддержка для российской валюты может появиться на следующей неделе по мере приближения к пику налоговых платежей. Кроме того, если ОПЕК в преддверии встречи 5 декабря начнет подавать сигналы о готовности сбалансировать рынок, это также может стать поводом для частичного восстановления позиций рубля к началу декабря", - отмечают эксперты "Нордеа Банка".