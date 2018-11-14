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14 ноября 2018 года 10:35

Рубль слегка дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне продолжающегося падения нефти

Москва. 14 ноября. Доллар США и евро слегка растут на "Московской бирже" в среду утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне продолжающегося падения нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 68,06-68,28 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 68,2 руб./$1 (+7 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 76,98 руб./EUR1 (+11 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 8,8 копейки к уровню закрытия вторника, до 72,15 рубля.

Доллар при этом оказался на 51,88 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 90,93 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", поскольку накануне цены на нефть упали более чем на 7%, участники внутреннего валютного рынка не спешат открывать "длинные" позиции по рублю в условиях негативной динамики рынка энергоносителей.

При этом определенную поддержку рублю оказывают новости о том, что Конгресс США вряд ли успеет одобрить новые антироссийские санкции до конца года, так как законодатели сейчас заняты вопросами госрасходов, сельского хозяйства и назначениями, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на ряд ключевых сенаторов. Летом группа сенаторов, представляющих обе ключевые партии, разработала законопроект по новым мерам по наказанию России, в том числе за якобы имевшее место вмешательство в выборы в США.

Однако сейчас Конгресс дорабатывает последние недели в старом составе и может не успеть одобрить законопроект. Кроме того, острота вопроса несколько спала в результате того, что не было выявлено никаких попыток вмешательства России в промежуточные выборы в США.

"У нас осталось немного времени. Пришлось бы устраивать настоящую гонку и искать желающих остаться работать на Рождество", - сказал журналистам влиятельный сенатор Джон Корнин. С ним согласен сенатор Боб Менендез. Он отметил, что Белый дом также не проявляет активности в этом вопросе.

Цены на нефть продолжают снижаться в среду после 7%-ного падения стоимости WTI по итогам предыдущей сессии и перехода Brent к "медвежьему" тренду.

Фьючерс на WTI на декабрь по итогам торгов 13 ноября подешевел на $4,24 (7,07%) - максимальными темпами более чем за три года - до $55,69 за баррель, что является минимумом с 16 ноября 2017 года. По данным на 10:03 МСК в среду эти контракты снизились в цене на 0,74% - до $55,28 за баррель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX).

WTI завершила падением во вторник 12-ю сессию подряд, что является рекордно длительным периодом непрерывного снижения цены с начала отслеживания этих данных в 1983 году, свидетельствуют данные FactSet.

Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к этому времени снизилась на 0,47%, до $65, 16 за баррель. Во вторник эти контракты подешевели на $4,65 (6,63%) - до $65,47 за баррель.

Падение Brent с октябрьского пика достигло 24%, что указывает на "медвежий" тренд на рынке. Нефть WTI перешла к "медвежьему" тренду на прошлой неделе, когда падение ее цены с октябрьского пика превысило 20%.

"США начали всю эту заваруху с санкций в отношении Ирана. Потом они пошли на попятную, Иран по-прежнему добывает и продает нефть", - отмечает аналитик Banyan Hill Research Мэтт Бадиали.

"В то же время Саудовская Аравия увеличила добычу, чтобы компенсировать потенциальную потерю иранского экспорта, и теперь все говорят о том, что рынок переполнен нефтью", - цитирует эксперта MarketWatch.

Однако, по мнению М.Бадиали, Саудовская Аравия близка к "максимальному потенциалу добычи" и не сможет сохранять производство на текущем уровне долгое время.

Таким образом, "в данный момент рынок близок к верхней границе поставок, многие добывают столько, сколько должны были бы добывать в случае потери рынком иранского экспорта", говорит эксперт. "Я полагаю, что нынешний уровень цен - это дно рынка", - отмечает М.Бадиали.

По мнению основателя Williams Market Analytics Оуэна Уильямса, падение цен на нефть преувеличено, поскольку "ослабление экономики пока не является проблемой и опасения в отношении избыточных поставок нефти на мировой рынок чрезмерны".


Опубликовано: /Финмаркет/
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