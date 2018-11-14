Нефть: свободное падение - FxPro

"Важным драйвером давления на нефтяные котировки в последнем месяце стало возобновление спекуляций вокруг перепроизводства. По прогнозам, рост добычи в будущем году должен превысить увеличение спроса почти вдвое. В этом плане Америка уже сейчас бьет все рекорды, что заставляет ОПЕК прогнозировать увеличение объемов еще на 2 млн баррелей в сутки к концу 2019-го (при этом картель уверен, что спрос на его собственную нефть будет падать). Страхи по поводу снижения объема отгрузки нефти из-за санкций в отношении Ирана уходят на второй план. На горизонте сейчас слишком много желающих срочно занять внезапно освободившееся место на рынке. Среди претендентов - Ирак, Россия и Саудовская Аравия. К тому же Иран призывает не спешить с разделом его доли, рассчитывая сохранить значительную часть экспорта. На этом фоне с рынка ушла тревога в отношении перебоев с поставками в ближайшей перспективе. Вновь инвесторы полагают, что хранить нефть более выгодно, чем продавать ее на рынке-спот. Однако в перспективе добыча, вероятно, будет расти. За обвалом котировок стоят, в том числе и технические факторы. Вступление в фазу "медвежьего" рынка обычно предшествует дальнейшему снижению еще примерно на 20%. В нашем случае это $55,5 за баррель Brent и около $50 за баррель WTI. Несмотря на экстремальные уровни перепроданности, что наблюдается на рыночных осцилляторах, снижение нефти может сохранить свой импульс в ближайшие дни, пока игроки утверждаются в завершении тренда на рост. Ближайшими ключевыми котировками могут стать достаточно отдаленные отметки вблизи следующего круглого уровня и предшествующих локальных минимумов: $50 за WTI и область 62-63 по Brent", - комментирует ситуацию специалист FxPro Александр Купцикевич.