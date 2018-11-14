У сегодняшних первичных аукционов ОФЗ очень мало шансов на успех - Росбанк

"Сегмент ОФЗ вчера предпринял очередную и не слишком успешную попытку стабилизации. Доходности прибавили еще 3-5 бп для большинства бумаг, совершив рывок уже на 10-40 бп вверх за последние 5 торговых дней. Обвал на нефтяном рынке в вечернюю сессию вторника оставляет крайне мало шансов на успех сегодняшним первичным аукционам ОФЗ, где инвесторам будут предложены по 5 млрд руб. 4-летних ОФЗ-ПК 29012 и 3-летних ОФЗ-ПД 25083. По нашему мнению, основная задача для Минфина на сегодня - не напугать рынок предложением слишком большой премии при размещении нового долга", - отмечают аналитики Росбанка.