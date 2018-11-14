MSCI включил Polymetal в индекс MSCI Russia и исключил РусГидро по итогам пересмотра, как и ожидалось

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Индексный провайдер MSCI, как и ожидалось, включил акции Polymetal (MOEX: POLY) в индекс MSCI Russia по итогам ноябрьского полугодового пересмотра, результаты которого были объявлены в ночь на 14 ноября 2018 года по московскому времени, сообщил агентству "Интерфакс" главный стратег "ВТБ Капитала" по рынку акций Илья Питерский.

Кроме того, по его словам, как и прогнозировалось, в ходе пересмотра из индекса MSCI Russia были исключены акции "РусГидро" (MOEX: HYDR).

Других добавлений и исключений из индекса MSCI Russia в рамках полугодового пересмотра не было.

"Исключение акций "Московской биржи" (MOEX: MOEX), которое мы рассматривали как крайне маловероятное событие, не состоялось", - отмечается в обзоре И.Питерского.

По оценкам стратега "ВТБ Капитала", включения в индекс MSCI Russia акций Polymetal с весом 0,89% приведет к притоку $138 млн пассивных денег. Исключение же акций "РусГидро" спровоцирует пассивный отток на уровне $73 млн.

"Включение Polymetal было ожидаемым нами событием. Мы прогнозируем приток в размере не менее $53 млн из ETF в акции Polymetal, что соответствует 22 дням объема торгов в Москве ($2,4 млн) или 3 дням совокупного объема торгов в Москве и Лондоне ($17,6 млн). Исключение "РусГидро" тоже ожидаемое решение провайдера, однако новость все равно негативна для котировок. По нашим оценкам, исключение приведет к оттоку не менее $29 млн из одних только ETF, что соответствует 7,1 дня торгов, исходя из среднего объема за последние 3 месяца", - говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

Итоги изменений в расчетной базе индекса MSCI Russia вступят в силу 3 декабря.

Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их "покупают", то есть вкладываются в акции, входящие в структуру индекса, пропорционально весу в нем, а также разрабатывают сложные структурные инструменты на основе индексов. Включение в индекс MSCI гарантирует акциям компаний более высокую ликвидность.