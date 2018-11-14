Вероятность снижения больше у фондовых индексов, чем у рубля - ИФК "Солид"

Сложившийся на утро среды внешний фон аналитик ИФК "Солид" Вадим Кравчук оценивает как умеренно негативный. Bloomberg сообщает, что сегодня могут быть предъявлены новые обвинительные заключения в рамках расследования Мюллера по делу о вмешательстве РФ в американские выборы. Это увеличит политическое давление на Трампа, а также, вероятно, будет сопровождаться призывом к санкциям против России. Основное беспокойство связано, конечно, с резким снижением нефтяных цен. Вчера было зафиксировано рекордное однодневное падение по Brent с 2016 года, а по WTI с 2015. По мнению эксперта ИФК, вероятность снижения на этом фоне больше у фондовых индексов, нежели у рубля, так как ранее мы отмечали, что из-за действий ЦБ РФ влияние нефти на рубль сократилось.

"Поводом для продолжения распродаж энергоносителей выступил ежемесячный обзор ОПЕК, в рамках которого был снижен прогноз по спросу на 2019 год при одновременном увеличении предложения из стран вне картеля, - указывает Вадим Кравчук. - Основное увеличение добычи ожидается в США - на 410 тыс. баррелей в сутки по сравнению с прошлым обзором. Незначительный прирост прогнозируется и в России. Сегодня свое видение рынка опубликует Минэнерго США, но 65 долларов за баррель Brent пока не выглядит как точка разворота тенденции. На наш взгляд, ОПЕК будет сознательно воздерживаться от комментариев, стимулирующих рост нефти, чтобы сделать сланцевую добычу в США менее маржинальной - только резкое снижение цен может повлиять на это".