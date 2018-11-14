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Главная / Мнения аналитиков / Рубль вновь возвращается в число высокодоходных валют на глобальном рынке - "Открытие Брокер"
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14 ноября 2018 года 10:11
Рубль вновь возвращается в число высокодоходных валют на глобальном рынке - "Открытие Брокер"
"Рубль, по большому счёту, игнорировал провал котировок нефти. К вечеру баррель Brent стоил около 4550 рублей. Всему виной рост доходностей по ОФЗ до 9%, что существенно перекрывает инфляционные ожидания на ближайшие месяцы, а также создаёт существенный разрыв доходностей с американскими казначейскими обязательствами. ЦБ провёл аукцион купонных облигаций 14-го выпуска. Объём предложения составлял 435,778 млрд рублей по номиналу, а спрос 385,395 млрд рублей по номиналу, а реализованный объём 394,758 млрд. Средневзвешенная доходность оказалась довольно высокой - 7,95%. Минфин решил не рисковать и на аукционе 14 ноября предложит рынку ОФЗ двух выпусков лишь на 10 млрд рублей. Инвесторы смогут приобрести ОФЗ-ПК выпуска 29012 с погашением 16 ноября 2022 года, а также ОФЗ-ПД выпуска 25083 с погашением 15 декабря 2021 года. Соответственно, ведомство решило ограничиться бумагами с коротким сроком обращения, так как они пользуются более высоким спросом. Тем не менее можно ожидать, что доходность по ОФЗ-ПД может оказаться на 30-50 базисных пункта выше, чем предыдущее размещение с доходностью 8,48%. Впрочем, как мы отмечали выше, сложившаяся ситуация на рынке ОФЗ уже может быть интересной как для локальных инвесторов, так и нерезидентов. К слову говоря, иностранные инвесторы сильно не торопятся избавляться от российских долгов. По данным ЦБ РФ, доля нерезидентов в еврооблигациях РФ составила к 1 октября 46,3%, или $16,401 млрд. На 1 июля текущего года их доля составляла 42,2%, или $16,525 млрд. Год назад их доля была лишь 36,6%, или $14,562 млрд. Поэтому можно предположить, что рубль вновь возвращается в число высокодоходных валют на глобальном рынке. К вечеру вторника доллар укреплялся на 0,42% до 68,13, а евро на 0,85% до 76,87", - указывает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
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14 ноября 2018 года 13:23
"Рубль тестирует отметку 68 в паре с долларом на фоне снижения нефти к отметкам 65 долл./бар. С учетом того, что нефть снизилась более чем на 8% с начала недели, рубль довольно устойчив. Риски для российской валюты по-прежнему остаются повышенными в связи с действием сразу нескольких факторов.... читать дальше
.14 ноября 2018 года 13:00
Ослабление курса рубля до 80 руб./$1 маловероятно, считает экономист Citi по РФ Иван Чакаров. "Конечно, если будут введены новые санкции, курс рубля может ослабнуть до 70 рублей за доллар, но в 80-85 рублей за доллар в базовом сценарии я не верю. Если будут введены более жесткие, чем ожидается,... читать дальше
.14 ноября 2018 года 12:25
"Согласно индикатору RSI 14 дней, уровень перепроданности нефти марки Brent находится на уровне, когда нефть торговалась около $30/баррель после снижения 11 сессий подряд. Следовательно, мы ждем отскока от текущих уровней до $75/баррель на фоне новых договоренностей между США и Китаем в конце... читать дальше
.14 ноября 2018 года 12:14
считают аналитики "Нордеа Банка". - Контракты Brent накануне снизились более чем на 7%, WTI в свою очередь подешевела почти на 8%, что стало самым сильным движением в февраля 2015г. Триггером для распродаж выступил ежемесячный отчет ОПЕК. Картель в ноябрьском обзоре отмечает, что, несмотря на то,... читать дальше
.14 ноября 2018 года 11:55
обвал нефти. Когда в начале ноября нефть превышала 85 долл./барр., мы с достаточной уверенностью говорили, что на рынке эйфория, а впереди глубокая коррекция, - комментирует ситуацию на рынке нефти эксперт ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Хохрин. - Уверенности хватило даже на то, чтобы сыграть... читать дальше
.14 ноября 2018 года 11:55
Москва. 14 ноября. Рынок акций РФ после негативного открытия в среду сбавил темпы отката на фоне попыток нефти стабилизироваться после обвала накануне; индекс МосБиржи нашел поддержку в район 2360 пунктов на санкционных новостях по России, хотя давление на индикатор оказывает укрепление рубля. читать дальше
.14 ноября 2018 года 11:40
"В условиях ухудшения рыночной конъюнктуры Минфин РФ решил сократить объем предложения нового госдолга на аукционе до 10 млрд руб. и укоротил дюрацию бумаг. Сегодня инвесторам будет предложен флоатер ОФЗ 29012 (погашение 16.11.2022 г.) и ОФЗ с постоянным купоном 25083 (погашение 15.12.2021 г.) по... читать дальше
.14 ноября 2018 года 11:29
"Важным драйвером давления на нефтяные котировки в последнем месяце стало возобновление спекуляций вокруг перепроизводства. По прогнозам, рост добычи в будущем году должен превысить увеличение спроса почти вдвое. В этом плане Америка уже сейчас бьет все рекорды, что заставляет ОПЕК прогнозировать... читать дальше
.14 ноября 2018 года 11:18
MSCI включил Polymetal в индекс MSCI Russia и исключил РусГидро по итогам пересмотра, как и ожидалось
(добавлены 4-6-й абзацы) Индексный провайдер MSCI, как и ожидалось, включил акции Polymetal (MOEX: POLY) в индекс MSCI Russia по итогам ноябрьского полугодового пересмотра, результаты которого были объявлены в ночь на 14 ноября 2018 года по московскому времени, сообщил агентству "Интерфакс"... читать дальше
.14 ноября 2018 года 11:08
На горизонте текущей недели в паре доллар/рубль ориентируемся на диапазон 66,50-68,50 руб/долл. - Промсвязьбанк
"Общий относительно слабый риск-аппетит на глобальных рынках и продолжение снижения нефтяных котировок продолжали оказывать умеренное давление на позиции рубля в ходе вчерашних торгов, - отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. - По итогам дня рубль вчера потерял около 0,4%, а пара... читать дальше
.14 ноября 2018 года 10:54
"Сегмент ОФЗ вчера предпринял очередную и не слишком успешную попытку стабилизации. Доходности прибавили еще 3-5 бп для большинства бумаг, совершив рывок уже на 10-40 бп вверх за последние 5 торговых дней. Обвал на нефтяном рынке в вечернюю сессию вторника оставляет крайне мало шансов на успех... читать дальше
.14 ноября 2018 года 10:49
"На рынке нефти практически полностью ушла премия за иранский сценарий из-за чего наблюдалась распродажа нефтяных фьючерсов. На первый план вышли фундаментальные факторы. Рост коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов и укрепление доллара оказывают давление на цены. Предотвратить дальнейший рост... читать дальше
.14 ноября 2018 года 10:37
Сложившийся на утро среды внешний фон аналитик ИФК "Солид" Вадим Кравчук оценивает как умеренно негативный. Bloomberg сообщает, что сегодня могут быть предъявлены новые обвинительные заключения в рамках расследования Мюллера по делу о вмешательстве РФ в американские выборы. Это увеличит... читать дальше
.14 ноября 2018 года 10:35
Москва. 14 ноября. Доллар США и евро слегка растут на "Московской бирже" в среду утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне продолжающегося падения нефти. читать дальше
.14 ноября 2018 года 10:29
"Главным событием вчерашнего дня стал обвал нефтяных цен, которые во вторник вечером опускались ниже отметки 65 долларов за баррель. Весомых причин такого падения в общем-то не было - небольшое снижение ОПЕК прогноза спроса на нефть и твит Трампа о высоких ценах на нефть таковыми не являются. По... читать дальше
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