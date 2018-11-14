Цены рублевых корпоративных бондов в среду могут снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 14 ноября. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду могут умеренно снизиться под давлением негативной конъюнктуры мировых рынков капитала, в том числе резкого падения нефтяных цен, полагают аналитики.

Два из трех основных фондовых индексов США, Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500, снизились по итогам торгов во вторник вслед за обвалом цен на нефть, Nasdaq завершил сессию практически с нулевыми изменениями. В ходе торгов индикаторы росли, поскольку инвесторы рассчитывали, что новые переговоры США и Китая помогут решить торговые споры двух стран, и изучали квартальную отчетность компаний. Нефть WTI с поставкой в декабре по итогам торгов 13 ноября рухнула на 7,1%, до $55,69 за баррель - минимума за почти год. Снижение продолжается уже 12 сессий подряд, это рекордный по длительности период падения на нефтяном рынке.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в среду, однако преобладает тенденция к снижению вслед падением на рынках США на фоне самого значительного снижения цен на нефть с 2015 года. Поток статданных в регионе также не внес ясности, хотя часть китайских показателей тревожит инвесторов и заставляет ожидать от Пекина дополнительных мер стимулирования.

Гонконгский Hang Seng опустился на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, Shenzhen Composite - на 0,4%. Индекс "голубых фишек" Шанхая и Шэньчжэня CSI 300 потерял 0,9%. Подъем розничных продаж в Китае замедлился в октябре до минимума за пять месяцев, рост продаж новостроек - до минимума за полгода. Вместе с тем темпы повышения промпроизводства и инвестиций в основные средства усилились. Японский Nikkei 225 вырос всего на 0,1%. Австралийский S&P/ASX 200 рухнул на 1,7% по итогам торгов, несмотря на позитивные статданные. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,4%, как и новозеландский NZX 50. Вместе с тем филиппинский PSEi подскочил более чем на 1%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,9%, индийский Sensex - на 0,4%.

В свою очередь цены на нефть продолжают снижаться в среду после 7%-ного падения стоимости WTI по итогам предыдущей сессии и перехода Brent к "медвежьему" тренду. Фьючерс на WTI на декабрь по итогам торгов 13 ноября подешевел на 7,07% - максимальными темпами более чем за три года - до $55,69 за баррель, что является минимумом с 16 ноября 2017 года. По данным на 9:30 МСК в среду эти контракты снизились в цене на 0,65% - до $55,33 за баррель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи. Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к этому времени составляет $65,22 за баррель, что на 0,38% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подешевели на 6,63% - до $65,47 за баррель.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих ранее на этой неделе заявил, что страны ОПЕК+ будут сокращать добычу в случае устойчивого профицита нефти на рынке. По его словам, в настоящее время наблюдаются признаки излишков нефти США. Американский президент Дональд Трампа неодобрительно высказался относительно планов сокращения добычи Саудовской Аравией. "Надеюсь, Саудовская Аравия и ОПЕК не станут сокращать добычу, - написал Д.Трамп в своем микроблоге в Twitter в понедельник. - Цены на нефть должны быть намного ниже, учитывая уровень запасов".

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась почти в 1,3 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 5,569 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,183 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 13 ноября снизился всего на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 102,72 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,01%, опустившись до 566,19 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-001P-01R" (+1,14%), "ВБРР-001Р-01" (+0,78%) и "Роснефть-001Р-02" (+0,45%), а в лидерах снижения - облигации "МТС-001P-06" (-1,2%), "Ростелеком-001P-04R" (MOEX: RTKM) (-1%) и "Башнефть-06" (-0,77%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Уралкалий" (MOEX: URKA) полностью разместило выпуск облигаций серии ПБО-05-Р объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 2 ноября. Ставка 1-го купона трехлетних бондов - 9,3% годовых, ставка установлена на весь срок обращения и соответствует доходности к погашению 9,52% годовых.

ООО "Транскомплектхолдинг" (ТКХ, владеет 75% АО "Концерн "Калашников") установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии БО-ПО2 объемом 5 млрд рублей в размере 9,5% годовых. Ставки 2-10-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Ставке соответствует доходность к 5-летней оферте в размере 9,73% годовых. Сбор заявок на бонды прошел 13 ноября. Техническое размещение запланировано на 15 ноября. Бумаги размещаются в рамках программы биржевых облигаций "Транскомплектхолдинга" серии 001Р на 50 млрд рублей. В рамках программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) установил финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серий 001Р-02Р и 001Р-03Р на уровне 8,95% годовых. Финальный ориентир соответствует доходности к погашению в размере 9,15% годовых. Эмитент планирует разместить облигации на сумму не менее 10 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 13 ноября. Техническое размещение облигаций запланировано на 20 ноября. Облигации размещаются в рамках программы биржевых бондов серии 001Р объемом до 250 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 30 лет.

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ориентир ставки 1-го купона пятнадцатилетних облигаций серии 001P-12 объемом не менее 5 млрд рублей на уровне 9,77-9,97% годовых. Ориентир соответствует доходности к оферте через 3 года 10,13-10,35% годовых. Сбор заявок на облигации пройдет 14 ноября. Техническое размещение запланировано на 23 ноября.

Сбербанк (MOEX: SBER) России 16 ноября начнет размещение выпуска структурных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-36m-001Р-38R объемом 500 млн рублей. Срок обращения бумаг - 3 года. Ставка купона составит 0,01% годовых. Дополнительный доход будет привязан к динамике котировок акций Facebook, Schlumberger и Daimler. Дата окончания размещения - не позднее 14 декабря. Выпуск планируется разместить по открытой подписке.

Кроме того, Сбербанк России 30 ноября начнет размещение выпуска структурных облигаций серии ИОС-EURUSD_RA_FIX-36m-001Р-28R объемом 1 млрд рублей. Срок обращения бумаг - 3 года. Ставка купона составит 0,01% годовых. Дополнительный доход будет привязан к динамике курса "доллар/рубль". Дата окончания размещения - не позднее 28 декабря. Выпуск планируется разместить по открытой подписке. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.

ООО "ХК Финанс" (SPV-компания "Хоум кредит энд финанс банка", ХКФ банка) утвердило параметры выпуска облигаций серии 001Р-02 объемом 2 млрд рублей. Выпуск сроком обращения 3 года будет размещен по открытой подписке. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 10% годовых, купоны квартальные. Дебютный 3-летний выпуск объемом 1,5 млрд рублей эмитент разместил в марте 2017 года. Ставка текущего купона - 10% годовых. Оба выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001P объемом до 50 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться сроком до 10 лет.

Банк "Союз" установил ставку 9-10-го купонов биржевых облигаций серий БО-01 и БО-06 в размере 7,55% годовых. Банк в ноябре 2014 года разместил 5-летние облигации серий БО-01 и БО-06 общим объемом 3 млрд рублей. Бонды имеют 10 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 9,5% годовых. По выпускам предусмотрена оферта с исполнением 28 ноября. В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска биржевых бондов банка на общую сумму 4,5 млрд рублей.